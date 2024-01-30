Радник Байдена і генсек НАТО обговорили війну в Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу відзначив непохитну підтримку союзниками по НАТО України

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Зазначається, що під час зустрічі Салліван і Столтенберг обмінялися думками щодо прогресу НАТО в нарощуванні оборонного виробництва та висловили стурбованість закупівлею Росією військового обладнання в КНДР та його використання у війні проти України.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу відзначив непохитну підтримку союзниками по НАТО України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

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Вони також привітали нещодавнє схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО та висловили спільне бажання якомога швидше побачити приєднання Стокгольма до альянсу.

Раніше повідомлялося, що постійні представники країн Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Нагадаємо, що учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

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Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.

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