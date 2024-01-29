Білий дім заявив про прогрес щодо нової угоди між Ізраїлем та Сектором Гази

США вважають, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав дає найкращі перспективи на майбутнє

Наразі переговори про звільнення заручників у Секторі Гази досягли прогресу і Вашингтон вважає їх конструктивними. Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає The Times of Israel.

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«Я не думаю, що у нас є угода, яка має відбутися найближчим часом або про яку ми можемо оголосити, але я думаю, що ми досягли певного прогресу», – зазначив Кірбі

За словами представник Білого дому, США, як і раніше, вважають, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав дає найкращі перспективи на майбутнє.

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Кірбі додав, що Вашингтон задоволений тим, що агентство ООН у справах палестинських біженців, схоже, серйозно ставиться до звинувачень у тому, що його співробітники були причетні до масового вбивства в Ізраїлі 7 жовтня.

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.