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Білий дім заявив про прогрес щодо нової угоди між Ізраїлем та Сектором Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім заявив про прогрес щодо нової угоди між Ізраїлем та Сектором Гази
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

США вважають, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав дає найкращі перспективи на майбутнє

Наразі переговори про звільнення заручників у Секторі Гази досягли прогресу і Вашингтон вважає їх конструктивними. Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає The Times of Israel.

«Я не думаю, що у нас є угода, яка має відбутися найближчим часом або про яку ми можемо оголосити, але я думаю, що ми досягли певного прогресу», – зазначив Кірбі

За словами представник Білого дому, США, як і раніше, вважають, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав дає найкращі перспективи на майбутнє.

Кірбі додав, що Вашингтон задоволений тим, що агентство ООН у справах палестинських біженців, схоже, серйозно ставиться до звинувачень у тому, що його співробітники були причетні до масового вбивства в Ізраїлі 7 жовтня.

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Теги: переговори звільнення Вашингтон ХАМАС фінансування Ізраїль

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