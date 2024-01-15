Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)
Президент у Давосі проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО
фото скріншот відео

Глава держави подякував за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 15 січня, прибув із робочим візитом до Швейцарії .нараз  проводить зустріч із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд. Про це глава держави повідомив в Телеграм.

«Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд», – написав Зеленський.

Глава держави подякував за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення.

Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», – написав Зеленський.

Президент також повідомив, що у Давосі проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації.

Теги: санкції розмінування Володимир Зеленський переговори відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
Депутатка розповіла, якої збройної підтримки Україна тепер очікує від США
Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)
Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)
«Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща – нас»: Кулеба про можливий альянс
«Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща – нас»: Кулеба про можливий альянс
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
Децентралізація під час війни. Голова «Слуги народу» анонсувала нові зміни
Децентралізація під час війни. Голова «Слуги народу» анонсувала нові зміни
Зеленський прибув до Швейцарії
Зеленський прибув до Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
20K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
13K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
11K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
11K
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
11K
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Новини

Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Сьогодні, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua