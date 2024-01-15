Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)

Президент у Давосі проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО

Глава держави подякував за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 15 січня, прибув із робочим візитом до Швейцарії .нараз проводить зустріч із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд. Про це глава держави повідомив в Телеграм.

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«Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд», – написав Зеленський.

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Глава держави подякував за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення.

Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», – написав Зеленський.

Президент також повідомив, що у Давосі проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації.