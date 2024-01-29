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Ізраїль надав докази причетності співробітників Агентства ООН до ХАМАСу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль надав докази причетності співробітників Агентства ООН до ХАМАСу
Зруйнований будинок після різанини в кібуці
фото: The New York Times

Ізраїльтяни назвали десять співробітників Агентства ООН членами ХАМАС

Ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це пише The New York Times.

Звинувачення містяться в досьє, наданому уряду Сполучених Штатів. В ньому перераховані імена і посади співробітників Агентства ООН та звинувачення на їхню адресу.

У досьє йдеться про те, що ізраїльські розвідники встановили пересування шести з них на території Ізраїлю 7 жовтня на основі їхніх телефонів; інші були відстеженні під час телефонних дзвінків у Ґазі, під час яких, як стверджують ізраїльтяни, вони обговорювали свою участь в атаці ХАМАС.

Троє інших отримали текстові повідомлення з наказом з'явитися на збірні пункти 7 жовтня, а одному з них наказали принести гранатомети, що зберігалися у нього вдома, йдеться в досьє.

Ізраїльтяни назвали десять співробітників Агентства ООН членами ХАМАС. Ще один, за їхніми словами, був пов'язаний з іншою бойовою групою, «Ісламський джихад».

Семеро обвинувачених також були вчителями в школах БАПОР, де викладали учням математику і арабську мову. Двоє інших працювали в школах на інших посадах. Решта троє були описані як клерк, соціальний працівник і завідувач комори.

Найбільш детальні звинувачення в досьє стосуються шкільного психолога з Хан-Юніса на півдні Гази, якого звинувачують у тому, що він разом зі своїм сином працював над викраденням жінки з Ізраїлю.

Соціального працівника з Нусейрата в центральній частині Гази звинувачують у тому, що він допоміг доставити тіло загиблого ізраїльського солдата в Газу, а також розподіляв боєприпаси і координував транспортні засоби в день нападу.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.

Теги: ООН Ізраїль ХАМАС США

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