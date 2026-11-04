Головна Світ Політика
search button user button menu button

Виборча комісія Ізраїлю завершила перевірку виборів: що з'ясували

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Виборча комісія Ізраїлю завершила перевірку виборів: що з'ясували
ЦВК Ізраїлю завершила перевірку результатів парламентських виборів
фото: Суспільне

Виборча комісія розглянула тисячі звернень від політичних партій і громадян та перевірила результати голосування на понад дев'яти тисячах дільниць

Центральна виборча комісія Ізраїлю завершила масштабну перевірку результатів виборів до Кнесету 26-го скликання. За її підсумками доказів порушень, які могли б поставити під сумнів чесність голосування або вплинути на результати виборів, не виявлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7 канал.

Перевірка тривала шість робочих днів, починаючи з 28 жовтня. За цей час фахівці проаналізували протоколи 9069 виборчих дільниць, що становить приблизно 75% від їхньої загальної кількості.

Особливу увагу приділили зверненням політичних партій та виборчих списків. Загалом комісія отримала 2452 запити, які стосувалися голосування на 1350 дільницях. Усі звернення розглянули, а там, де виникла необхідність, внесли виправлення на підставі офіційних документів.

Окрім цього, комісія опрацювала 1239 звернень громадян щодо можливих порушень на 750 виборчих дільницях.

На 350 дільницях провели поглиблену перевірку документації та виборчих матеріалів, зокрема бюлетенів і списків виборців. Для виявлення можливих аномалій також застосували статистичний аналіз.

До перевірки залучили близько 250 юристів державного сектору, які працювали спільно зі співробітниками виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Ізраїлю, суддя Верховного суду Ноам Сольберг наголосив, що перевірка охопила безпрецедентну кількість виборчих урн. За його словами, проведена робота мала забезпечити максимально точне відображення волевиявлення громадян.

Виконувач обов'язків генерального директора комісії Дін Лівне також підтвердив, що кожне звернення політичних сил і громадян було розглянуте по суті.

Нагадаємо, раніше партія «Лікуд» прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу звинуватила арабські політичні сили у фальсифікації парламентських виборів. Представники партії заявляли про можливий підкуп виборців, погрози та інші порушення й вимагали провести розслідування.

Водночас парламентські вибори не забезпечили більшості жодному з основних політичних таборів. За попередніми результатами, блок Нетаньягу міг розраховувати на 53 мандати, а його опоненти – на 48. Для формування більшості у Кнесеті необхідне щонайменше 61 місце.

Згодом «Главком» повідомляв про посилення позицій арабських партій, які разом здобули 19 депутатських мандатів. Їхня позиція може вплинути на переговори щодо формування нового уряду.

Читайте також:

Теги: Ізраїль розслідування партії вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха нарікає, що до безпекового фактора навколо продажу ОПЗ додався ще й політичний
Знаковий тиждень. Голова Фонду держмайна пояснює, чого бояться покупці Одеського припортового
17 жовтня, 13:20
Жінка, яка до смерті побила свого семирічного сина
На Івано-Франківщині молода мати вбила семимісячного сина, бо заважав спати
11 жовтня, 15:57
Прихильники «Студентського списку» вийшли на масову демонстрацію проти політичної сили Александра Вучича
У Белграді 150 тис. людей вийшли на мітинг напередодні виборів
23 жовтня, 11:52
Сенатор США Річард Блюменталь розпочав розслідування обмежень Starshield, які вплинули на роботу українських військових
США розпочали розслідування обмежень Starshield для України: хто міг віддати наказ
23 жовтня, 12:12
Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега, кажуть у Держприкордонслужбі
У Молдові затримано українських прикордонників, які переслідували втікача через Дністер
17 жовтня, 15:16
За останніми прогнозами, блок Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті
Партія Нетаньягу заявила, що вибори в Ізраїлі «вкрали» арабські партії
29 жовтня, 10:48
ДТП сталася 1 листопада, близько 19:30 у селі Хотів
ДТП на Київщині: у Хотові легковик збив насмерть 35-річну жінку
2 листопада, 16:17
37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста
На Київщині легковик збив 86-річного велосипедиста: потерпілий у лікарні
Вчора, 09:52
Республіканці втратили обидві палати Конгресу США
Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – AP
Сьогодні, 08:58

Політика

Білий дім зробив незвичну заяву про Трампа після поразки республіканців
Білий дім зробив незвичну заяву про Трампа після поразки республіканців
Ставки на третій імпічмент Трампа різко зросли
Ставки на третій імпічмент Трампа різко зросли
Виборча комісія Ізраїлю завершила перевірку виборів: що з'ясували
Виборча комісія Ізраїлю завершила перевірку виборів: що з'ясували
Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі
Кремль назвав представників Росії на зустрічі з Україною у Білому домі
Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot
Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot
Китай підтвердив підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
Китай підтвердив підготовку зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua