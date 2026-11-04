Виборча комісія Ізраїлю завершила перевірку виборів: що з'ясували

Виборча комісія розглянула тисячі звернень від політичних партій і громадян та перевірила результати голосування на понад дев'яти тисячах дільниць

Центральна виборча комісія Ізраїлю завершила масштабну перевірку результатів виборів до Кнесету 26-го скликання. За її підсумками доказів порушень, які могли б поставити під сумнів чесність голосування або вплинути на результати виборів, не виявлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7 канал.

Перевірка тривала шість робочих днів, починаючи з 28 жовтня. За цей час фахівці проаналізували протоколи 9069 виборчих дільниць, що становить приблизно 75% від їхньої загальної кількості.

Особливу увагу приділили зверненням політичних партій та виборчих списків. Загалом комісія отримала 2452 запити, які стосувалися голосування на 1350 дільницях. Усі звернення розглянули, а там, де виникла необхідність, внесли виправлення на підставі офіційних документів.

Окрім цього, комісія опрацювала 1239 звернень громадян щодо можливих порушень на 750 виборчих дільницях.

На 350 дільницях провели поглиблену перевірку документації та виборчих матеріалів, зокрема бюлетенів і списків виборців. Для виявлення можливих аномалій також застосували статистичний аналіз.

До перевірки залучили близько 250 юристів державного сектору, які працювали спільно зі співробітниками виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Ізраїлю, суддя Верховного суду Ноам Сольберг наголосив, що перевірка охопила безпрецедентну кількість виборчих урн. За його словами, проведена робота мала забезпечити максимально точне відображення волевиявлення громадян.

Виконувач обов'язків генерального директора комісії Дін Лівне також підтвердив, що кожне звернення політичних сил і громадян було розглянуте по суті.

Нагадаємо, раніше партія «Лікуд» прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу звинуватила арабські політичні сили у фальсифікації парламентських виборів. Представники партії заявляли про можливий підкуп виборців, погрози та інші порушення й вимагали провести розслідування.

Водночас парламентські вибори не забезпечили більшості жодному з основних політичних таборів. За попередніми результатами, блок Нетаньягу міг розраховувати на 53 мандати, а його опоненти – на 48. Для формування більшості у Кнесеті необхідне щонайменше 61 місце.

Згодом «Главком» повідомляв про посилення позицій арабських партій, які разом здобули 19 депутатських мандатів. Їхня позиція може вплинути на переговори щодо формування нового уряду.