Ізраїль відмовився від місця у Раді безпеки ООН

Ізраїль відкликав свою кандидатуру на членство у Радбезі ООН після «консультацій з партнерами та добрими друзями»

Постійне представництво країни в ООН заявило, що відмовилось від місця в Радбезі після «консультацій з партнерами та добрими друзями». Про це повідомляє DW. «Було вирішено, що ми продовжуватимемо діяти зі своїми союзниками, що дозволить Ізраїлю мати право на повну участь у процесах та в ухваленні рішень в ООН», - йдеться в



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Ізраїль відкликав свою кандидатуру на членство у Радбезі ООН після «консультацій з партнерами та добрими друзями»

Постійне представництво країни в ООН заявило, що відмовилось від місця в Радбезі після «консультацій з партнерами та добрими друзями». Про це повідомляє DW.



«Було вирішено, що ми продовжуватимемо діяти зі своїми союзниками, що дозволить Ізраїлю мати право на повну участь у процесах та в ухваленні рішень в ООН», - йдеться в заяві країни.



Як відомо, кандидати у тимчасові члени РБ ООН обираються регіональними групами, протягом 55 років Ізраїль не був їх членом.



Вибори п'яти нових членів Радбезу ООН мають відбутися 8 червня. Конкурентами на два місця в РБ ООН у групі західноєвропейських та інших держав на 2019-2020 роки, окрім Ізраїлю, також є Німеччина і Бельгія. Щоби бути обраним, кандидат повинен отримати 2/3 голосів.



У Раду Безпеки ООН входять п'ять постійних членів - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція, а також десять тимчасових, половина з яких оновлюється щороку.