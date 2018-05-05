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    Ізраїль відмовився від місця у Раді безпеки ООН

    Ізраїль відкликав свою кандидатуру на членство у Радбезі ООН після «консультацій з партнерами та добрими друзями»
    Постійне представництво країни в ООН заявило, що відмовилось від місця в Радбезі після «консультацій з партнерами та добрими друзями». Про це повідомляє DW. «Було вирішено, що ми продовжуватимемо діяти зі своїми союзниками, що дозволить Ізраїлю мати право на повну участь у процесах та в ухваленні рішень в ООН», - йдеться в
    • Сьогодні, 10:28
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    Ізраїль відкликав свою кандидатуру на членство у Радбезі ООН після «консультацій з партнерами та добрими друзями»

    Постійне представництво країни в ООН заявило, що відмовилось від місця в Радбезі після «консультацій з партнерами та добрими друзями». Про це повідомляє DW.

    «Було вирішено, що ми продовжуватимемо діяти зі своїми союзниками, що дозволить Ізраїлю мати право на повну участь у процесах та в ухваленні рішень в ООН», - йдеться в заяві країни.

    Як відомо, кандидати у тимчасові члени РБ ООН обираються регіональними групами, протягом 55 років Ізраїль не був їх членом.

    Вибори п'яти нових членів Радбезу ООН мають відбутися 8 червня. Конкурентами на два місця в РБ ООН у групі західноєвропейських та інших держав на 2019-2020 роки, окрім Ізраїлю, також є Німеччина і Бельгія. Щоби бути обраним, кандидат повинен отримати 2/3 голосів.

    У Раду Безпеки ООН входять п'ять постійних членів - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція, а також десять тимчасових, половина з яких оновлюється щороку.

    Ізраїль Радбез ООН
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