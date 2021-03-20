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    На Прикарпатті активісти пікетують повʼязані з Медведчуком автозаправки

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    Під час акції в Івано-Франківську - На Прикарпатті активісти пікетують повʼязані з Медведчуком автозаправки
    Під час акції в Івано-Франківську
    Фото: mi100.info

    Учасники акції анонсували акції біля заправок Glusco у всеукраїнському масштабі

    Учора, 19 березня, активісти в Івано-Франківську пікетували заправку Glusco, яку вони вважають частиною бізнес-імперії народного депутата Віктора Медведчука і його партнерів братів Белзів.

    Як повідомляють учасники акції, їхня мета – підтримати санкції, які запроваджує президент Зеленський проти Віктора Медведчука, пише «Місто».

    На сьогодні, 20 березня, за задумом організаторів, має відбутися така ж всеукраїнська акція, до якої вони закликають доєднатися усіх небайдужих.

    «В суботу, 20 березня о 17:00 приїдь на заправку Glusco, підтримай рішення Президента про санкції Медведчуку – вимагай закриття заправок Белза Glusco», – ідеться у анонсах.

    «Всеукраїнська акція «Чиста Україна без Медведчука» проходитиме в знак протесту проти московського бізнесу в нашій країні. Приїдь, посигналь, ми маємо показати, що нам не байдуже, що нас багато, що медведчуківський бізнес не пройде. Путін – Медведчук – Белз – це ланцюг кривавого бізнесу на Прикарпатті. Цей бізнес фінансує українського ворога, який вбиває наших хлопців в АТО. В суботу 20 березня 2021 проводимо акцію за закриття всіх їх осередків на Прикарпатті. Зустрічаємося біля ресторану CrucedeGustos – «Перетин смаків» за адресою вул. Миру, 60, Драгомирчани, Івано-Франківська область», – також зазначається в повідомленні.

    Як стало відомо, учора у компаніях, повʼязаних проросійськими народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком пройшли обшуки.

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    Теги: АТО санкції акція Путін бізнес Івано-Франківщина активісти Україна президент місто
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