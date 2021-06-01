Журналісти показали, як живе біглий власник заправок «БРСМ-нафта» Біба

Втікши до Італії, Біба продовжує керувати бізнесом, зазначають журналісти

Власник мережі заправок «БРСМ-нафта» Андрій Біба після вибуху на нафтобазі БРСМ у 2015 році, який забрав життя 6 людей, втік до Італії. Звідти він продовжує керувати мережею, а кошти від продажу пального та вина в Україні він вкладає в будівництво храмів російської православної церкви у Таїланді. Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 2+2.

«Біба ж після вибуху на нафтобазі тікає до Італії, посилаючись на нібито численні погрози. Проте у червні 2015-го столична поліція порушує проти БРСМ кримінальну справу за несплату податків і надані державі збитки у 1.2 мільярди гривень!», – йдеться в сюжеті програми «Гроші».

В Італії власник мережі «БРСМ-нафта» Андрій Біба придбав виноробню, за яку по інформації місцевих брокерів віддав 45 мільйонів Євро. Як зазначається в сюжеті, також на гроші зароблені в Україні Біба займається будівництвом храмів російської православної церкви, зокрема в Таїланді, за що має відзнаки від керівництва РПЦ. Це підтверджує і сам Біба.

«Бібі вистачає грошей і на духовні інвестиції, наприклад за інформацією ЗМІ він активно вкладає гроші у храми російської православної церкви у Таїланді. І навіть має орден відзнаки за внесок у будівництво храму на острові Панган!», – розповідається в сюжеті «Грошей».

У сюжеті резюмується, що втікши до Італії Біба продовжує керувати бізнесом, бадяжить бензин із небезпечними розчинниками, виводить готівку через чеки на заправках та заробляє мільйони.

Як повідомлялось раніше, пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році забрала життя шістьох людей, із них четверо – пожежники, принаймні 18 осіб травмовано. Причиною тяжких наслідків пожежі названо недотримання норм будівництва вибухонебезпечного об'єкта. Захисники постраждалих кажуть про ухилення мережі БРСМ від сплати компенсацій.

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