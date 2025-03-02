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Американське телешоу висміяло Трампа і Венса після зустрічі з Зеленським (відео)

Михайло Глуховський
glavcom.ua
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Американське телешоу висміяло Трампа і Венса після зустрічі з Зеленським (відео)
Відео пародії на Трампа, Маска, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад мільйон переглядів
кадр телешоу

Гумористи суперпопулярного шоу показали, якою вони побачили розмову українського і американсього президентів в Овальному кабінеті

Телешоу Saturday Night Live, що вийшло на каналі NBC після зустрічі американського і українського президентів у Вашингтоні, висміяло події в Овальному кабінеті, передає «Главком». Відео пародії на Трампа, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад один мільйон переглядів.

Учасники шоу у ролі реальних політиків висміяли зустріч президентів. Роль Трампа зіграв актор Джеймс Остін Джонсон, Джей Ді Венса актор Боуен Йенг, а в ролі Держсекретаря Марко Рубіо актор Марсело Ернандес. У кадрі також з’явився актор Майк Майєрс в образі Ілона Маска, що махав бензопилою.

Ось декілька реплік і діалогів із шоу:

«Дональде, що ти робиш у моєму кабінеті? Ти ж знаєш, що я тепер президент, чи не так?» – запитав Маск (Майерс), – Жартую, жартую. А може, ні? Може, ні, хаха».

«Президенте Зеленський, ви хочете сказати кілька слів? Можливо, скажіть пану Путіну, як сильно ви його любите, і що ви шкодуєте, що вторглися в Росію. Можливо, запропонуйте йому одну ніч з вашою дружиною», – сказав у шоу Джеймс Остін Джонсон (Трамп).

«Пане президенте, з усією повагою», – сказав актор, що зіграв українського президента, перш ніж його перервав актор, що зіграв Венса. І який накинувся на опонента: «Вибачте. Вибачте. Я намагаюся втрутитися, бо ми не так це планували. Що сталося з «дякую»? Пам'ятаєте, що таке «дякую»? За останні 15 секунд, що я кричу на вас, ви жодного разу не подякували нам!».

Актор у ролі американського президента дорікнув актору у ролі українського лідера, що той не вдягнув костюм. «Це неповага. Хто з'являється в Білому домі у футболці та джинсах, як прибиральник сміття», – такою була репліка Майєрса в ролі Маска, який з'явився в Овальному кабінеті у футболці та джинсах. Автори шоу таким чином підкреслили, що критики українського президента проігнорували той факт, що Маск з’явився в Овальному кабінеті у футболці і бейсболці лише тиждень тому.

Saturday Night Live (SNL; з англ. - «Суботнім вечором у прямому ефірі» ) – вечірня музично-гумористична передача на американському каналі NBC, одна з найпопулярніших і найдовготриваліших в історії телебачення США. Прем'єра відбулася 11 жовтня 1975 року. Програму придумали Дік Еберсол і Лорн Майклз, який до сьогодні є її виконавчим продюсером.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті відбулася сварка між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом з одного боку і президентом України Володимиром Зеленським – з іншого. Американці облаяли українського президента, коли той намагався довести, що диктатору Путіну неможна довіряти.

Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка

Дональд Трамп після зустрічі заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». «Главком» повідомляв, що одним з факторів, який дратував президента США, став той факт, що Зеленський не був у костюмі.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Ілон Маск президент гумор відео Марко Рубіо Джей Ді Венс

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