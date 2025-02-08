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Росіяни розробляють корисні копалини на окупованих територіях: Зеленський розкрив деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни розробляють корисні копалини на окупованих територіях: Зеленський розкрив деталі
Зеленський показав журналістам, які корисні копалини захопили росіяни
фото: скріншот із відео

Агресор контролює Запорізьку АЕС в Енергодарі та розпочав розробку марганцевих руд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти захопили цілий комплекс ресурсів у тимчасово окупованій частині Запорізькій області. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Reuters.

За його словами, агресор контролює Запорізьку АЕС в Енергодарі та розпочав розробку марганцевих руд. Зеленський наголосив, що росіяни вже відкрито говорять про це у своїх медіа.

«Подивіться, що вони захопили, про що вони почали говорити? Це марганцеві руди. І ось вам, будь ласка, ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам титан, ось вам залізо. Вони (окупанти, - Ред.) беруть цілий комплекс і починають розробляти ці марганцеві руди. Якщо ви почуєте медійно, вони вже публічно про це говорять. Тобто всі ці кроки невипадкові», – зазначив президент.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США.

Зауважимо, у рамках презентованого минулого року «Плану перемоги» Україна запропонувала ЄС та США укласти угоди щодо інвестування у видобуток урану, титану та літію.

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Теги: окупанти енергетика Дональд Трамп Володимир Зеленський президент корисні копалини росіяни залізо

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