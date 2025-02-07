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Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Блогерка Аліна Солнцева заявила, що музиканти не хочуть підтримувати збори для ЗСУ у своїх соцмережах
фото: kalush.official, Instagram

Переможець Євробачення-2022 український гурт Kalush Orchestra опинився в епіцентрі скандалу

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні у 2022 році з піснею «Стефанія», потрапив у гучний скандал. Все почалося з того, що волонтери відкрили новий збір для ЗСУ. Кошти необхідні для того, аби 92 бригада отримала «комплекс розвідувально-вражаючої дії - Пугач + Дзиґа». Щоб заохотити тих, хто підтримує захисників України, було визначено приз, який отримає випадковий донатер – гітара з автографами Kalush Orchestra. Та виявилося, що музиканти не хочуть допомагати зі зборами для ЗСУ у своїх соцмережах. Про це повідомила в Instagram блогерка Аліна Солнцева, одна з ініціаторів збору, саме вона придбала гітару з автографами Kalush Orchestra під час аукціону у Валенсії. І, відповідно, звернулася до гурту з проханням надати збору розголосу.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ
Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ
скриншот з соцмережі

У відповідь на своє прохання  Аліна отримала відмову. Представники музикантів зазначили, що гурт «не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї». Це обурило блогерку, а також українців та зірок українського шоубізу, які регулярно донатять на українську армію.

Kalush Orchestra відмовилися підтримати збір для ЗСУ
Kalush Orchestra відмовилися підтримати збір для ЗСУ
скриншот переписки блогерки Солнцевої з музикантами

Наприклад, гурт «Курган & Agregat» розкритикував Kalush Orchestra за позицію та нагадав, що зброя допомагає захищати сотні тисяч українців.

«Ми, Kalush Orchestra, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення. Моя думка: чомусь взагалі не здивований», – висловився учасник колективу Аміл Насіров.

Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ фото 1
скриншот зі сторис Аміла Насірова

Так само його брат, який виступає з ним у дуеті, Раміл Насіров присоромив переможців «Євробачення-2022»: «Це п*зда. Хтось має вас захищати, ваших рідних, домівки… Щодня гинуть найкращі українці, молоді хлопці й дівчата, щоб ви випускали свої пісні, а допомагати країні н*х*й треба? Найцікавіше, що там розігрується гітара з їхніми автографами. І вони навіть це не зарепостили. Виходить, що ви й не допомагали ніколи українському війську, якщо не скидалися на зброю. Дивна політика не долучатися до зборів на зброю, яка допомагає захищатись від окупантів».

Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ фото 2
скриншот зі сторінки Раміла Насірова

Стендап-гуморист Вася Байдак іронічно порівняв гурт Kalush з Австрією, де уряд відмовився підтримувати передачу доходів від заморожених активів Росії для закупівлі зброї українській армії.

Реакція гумориста Васі Байдака
Реакція гумориста Васі Байдака
фото: Скриншот

Обурені поведінкою шанувальники музикантів почали писати обурені коментарі у соцмережах гурту. Нещодавно на  сторінці Kalush Orchestra з'явилася реакція на скандал. 

Музиканти зазначили, що отримали багато негативу стосовно питання допомоги ЗСУ.  Вони заявили, що «передавали і будуть передавати дуже багато різної допомоги для фондів і організацій, що допомагають СОУ і цивільному населенню». 

За словами музикантів, Калуш разом з фондом Притули отримав понад 40млн грн з продажу панами і кубку з Євробачення, і спрямував їх на закупівлю БпЛА PD-2. Також гуртом було зібрано 5млн грн на реабілітацію захисників Маріуполя, після підриву Каховської дамби музиканти зібрали кошти на установку очисних споруд для Херсонської лікарні, в рамках проєкту «Тачка на ТРОкачку» допомогли забезпечити ремонт 4 тис авто для ТРО та долучалися до зборів на генератори під час перших блекаутів.

«Так, ми підтримуємо практично усі напрямки допомоги і СОУ, і цивільному населенню. Так, ми підтримуємо закупівлю аптечок, турнікетів, кровоспинних, рацій, старлінків, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторів, зарядних станцій, авто, РЕБів, іншого спорядження. Так, ми підтримуємо дітей, які постраждали від війни, реабілітацію поранених, протезування для бійців, які втратили кінцівки. Це не лише гроші зі зборів і аукціонів, але, звісно, і наші власні кошти», – йдеться у дописі.

Музиканти погодилися, що добре розуміють, завдяки кому можуть займатись творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста та села і завдяки кому українці ще досі взагалі живі.

«Так, підтримка саме по вищезазначених напрямках - це наша позиція, і ми не зрікаємось її. Звісно, ми намагаємось інформаційно висвічувати ініціативи, з якими до нас звертаються, якщо вони не протирічать нашим принципам, про що ми говоримо відкрито. В кожного з нас є свої особисті віросповідання, але навіть в них важливо бути корисним для нашої країни, чим ми і займаємось. Нас в гурті всього кілька людей і ми згенерували 80млн+, підтримали сотні різних ініціатив своєю участю. Ця допомога – найменше, що ми можемо зробити», – додали у гурті.

Варто зазначити, що музиканти так і не пояснили причину, через яку відмовилися підтримати згаданий вище збір, який наробив галасу. 

Гурт Kalush Orchestra відреагував на скандал
Гурт Kalush Orchestra відреагував на скандал
скриншот з мережі Instagram

Нагадаємо, гурт Kalush був сформований у 2019 році фронтменом Олегом Псюком та продюсером Іваном Клименком. У 2021 році на основі цього колективу було створено ще один гурт Kalush Orchestra з розширеним складом учасників. У травні 2022-го пісня Stefania принесла перемогу Kalush Orchestra на «Євробаченні» у Турині.

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Теги: зброя Євробачення гроші українці скандал пісня гітара Kalush Orchestra

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