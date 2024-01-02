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Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
Сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ
фото: Facebook/ДСНС

Низка популярних іноземних ЗМІ проігнорували масштабний обстріл України

У Києві зранку прогриміла серія потужних вибухів. На столицю окупанти випустили балістичні ракети, є проблеми зі світлом та водою. Наразі відомо про багатьох постраждалих, є загиблі. За інформацією КМВА, сили протиповітряної оборони уразили в районі Києва всі ударні безпілотники типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів».

Натомість популярні іноземні ЗМІ висвітлювати масштабний обстріл РФ по Україні на головних сторінках своїх сайтів не поспішали. Зокрема, топ темою для Reuters є висвітлення землетрусу в Японії.

Сайт Reuters
Сайт Reuters
фото: скріншот

Новина ж про Україну розміщена десь на ресурсі та коротко описує сьогоднішню масштабну атаку по Україні.

Новина про сьогоднішній обстріл України
Новина про сьогоднішній обстріл України
фото: скріншот

Видання Politico теж вирішило не публікувати на головній сторінці обстріл України, натомість ЗМІ обмежилося лише декількома новинами з однаковим фото, які можна помітити в стрічці нещодавніх новин.

Головна сторінка Politico
Головна сторінка Politico
фото: скріншот
Дві новини про обстріл України від Politico
Дві новини про обстріл України від Politico
фото: скріншот
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують фото 1

Ще одним ЗМІ, якому абсолютно не цікаво висвітлювати обстріл України стало видання Washington Post.

Головна сторінка видання WP
Головна сторінка видання WP
фото: скріншот

Зокрема, видання Bloomberg стало ще одним ЗМІ, яке проігнорувало російський обстріл по цивільній інфраструктурі України. Натомість у топі там США, Китай та Іран.

Сайт Bloomberg
Сайт Bloomberg
фото: скріншот

До слова, телеканал CNN теж вирішив не висвітлювати події потужного російського обстрілу по Україні, а тому обмежився лише землетрусом в Японії.

Головна сторінка сайту CNN
Головна сторінка сайту CNN
фото: скріншот

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: росія війна ЗМІ обстріл Київ

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