Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
Низка популярних іноземних ЗМІ проігнорували масштабний обстріл України
У Києві зранку прогриміла серія потужних вибухів. На столицю окупанти випустили балістичні ракети, є проблеми зі світлом та водою. Наразі відомо про багатьох постраждалих, є загиблі. За інформацією КМВА, сили протиповітряної оборони уразили в районі Києва всі ударні безпілотники типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів».
Натомість популярні іноземні ЗМІ висвітлювати масштабний обстріл РФ по Україні на головних сторінках своїх сайтів не поспішали. Зокрема, топ темою для Reuters є висвітлення землетрусу в Японії.
Новина ж про Україну розміщена десь на ресурсі та коротко описує сьогоднішню масштабну атаку по Україні.
Видання Politico теж вирішило не публікувати на головній сторінці обстріл України, натомість ЗМІ обмежилося лише декількома новинами з однаковим фото, які можна помітити в стрічці нещодавніх новин.
Ще одним ЗМІ, якому абсолютно не цікаво висвітлювати обстріл України стало видання Washington Post.
Зокрема, видання Bloomberg стало ще одним ЗМІ, яке проігнорувало російський обстріл по цивільній інфраструктурі України. Натомість у топі там США, Китай та Іран.
До слова, телеканал CNN теж вирішив не висвітлювати події потужного російського обстрілу по Україні, а тому обмежився лише землетрусом в Японії.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.
У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.
Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.
До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.
Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.
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