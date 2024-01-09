Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Унаслідок падіння безпілотників виникла пожежа
фото: Telegram-канал Mash

Місцеві мешканці повідомили про сильні вибухи

Сьогодні, 9 січня, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Зазначається, що БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт» у місті Орел. Попередньо постраждалих немає. А також безпілотник атакував «Ореленерго».

Водночас оперативні служби перевіряють інформацію про нібито другий БПЛА над нафтобазою. А місцеві повідомили про сильний вибух.

Згодом видання повідомило, що безпілотників було насправді два і вони впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, Як повідомив губернатор Орловської області внаслідок падіння виникло загорання, воно локалізоване, надається вся необхідна допомога.

Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто. Окрім того, гучно й у Курській області росіяни повідомляють про «роботу ППО».

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

Теги: росія обстріл безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчора ППО погано відпрацювало у Білгороді. На війні таке буває...
Якщо ти два роки обстрілюєш цивільних, то дивно думати, що нічого не прилетить у відповідь
31 грудня, 2023, 12:13
Замість двигуна внутрішнього згоряння, іранці поставили на «шахед» турбореактивний двигун
Реактивні «Шахеди». Чи дійсно вони такі небезпечні
11 грудня, 2023, 19:02
Президент Грузії Зурабішвілі закликала міжнародну спільноту до рішучої та термінової реакції на дії РФ
Росія продовжує окуповувати Грузію? Президентка Зурабішвілі зробила заяву
27 грудня, 2023, 17:06
Офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі
Росія пригрозила Південній Кореї за посилення санкцій
28 грудня, 2023, 09:55
Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за «поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною»
Зеленський провів засідання Ставки: озвучено плани на 2024 рік
26 грудня, 2023, 14:54
Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль
Росія накрила вогнем Вовчанськ: є загибла
28 грудня, 2023, 11:36
Сталося загорання даху гуртожитка університету
У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото)
1 сiчня, 06:45
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
5 сiчня, 09:03
На Харківщині завершилася рятувальна операція після ворожого обстрілу
Рятувальники дістали з-під завалів на Харківщині тіло жінки (відео)
Вчора, 10:59

Соціум

Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
У Стамбулі невідомий влаштував різанину у мечеті, є поранені
У Стамбулі невідомий влаштував різанину у мечеті, є поранені
Авіакомпанія RyanAir зробила найкоротший переліт із пасажирами на борту
Авіакомпанія RyanAir зробила найкоротший переліт із пасажирами на борту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
24K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
21K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
19K
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
19K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву
5846
Вінниччина: громада повертає храм, захоплений Московською церквою (фото, відео)

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua