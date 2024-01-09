Місцеві мешканці повідомили про сильні вибухи

Сьогодні, 9 січня, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

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Зазначається, що БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт» у місті Орел. Попередньо постраждалих немає. А також безпілотник атакував «Ореленерго».

Водночас оперативні служби перевіряють інформацію про нібито другий БПЛА над нафтобазою. А місцеві повідомили про сильний вибух.

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Згодом видання повідомило, що безпілотників було насправді два і вони впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, Як повідомив губернатор Орловської області внаслідок падіння виникло загорання, воно локалізоване, надається вся необхідна допомога.

Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто. Окрім того, гучно й у Курській області росіяни повідомляють про «роботу ППО».

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.