Daily Express: Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму

Як стверджує видання, деокупація Криму має відбутися до Різдва

Українські спецназівці тренуються у Великобританії для наступу на Крим. Про це повідомляє британське видання Daily Express з посиланням на власні джерела.

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Як повідомляє видання, британські війська тренують елітну українську бригаду десантників, щоб завдати шкоди російським військам і відвоювати Крим до Різдва. Понад 2000 солдатів прибули у віддалене місце на Дартмурі, щоб взяти участь у спеціалізованих навчаннях.

Неназване високопоставлене британське військове джерело повідомило виданню, що акцент робиться на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам «сформувати поле бою, перш ніж завдати удару в серце ворога». Операція включатиме удари з повітря, суші та моря, бронетехнічні підрозділи пробиватимуть оборону за допомогою ракет великої дальності, що постачаються з Великої Британії, США та Німеччини.

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Тренування проводяться в бойовому таборі в Окегемптоні, Девон, який закритий для всіх інших військових підрозділів і представників громадськості.

«Операція з повернення Криму відбудеться як багаторазові удари по російських силах», – сказало джерело.

При цьому неназваний співрозмовник видання наголосив, що успіх деокупації Криму залежатиме «від власної спроможності українців швидко адаптуватися і долати труднощі».

Нагадаємо, що раніше керівник української розвідки Кирило Буданов дав обнадійливий прогноз. Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. Чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго, заявив він. Точну дату деокупації півострова Буданов називати не став, однак ще раз наголосив, що відбудеться це незабаром.