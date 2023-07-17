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Кулеба прокоментував руйнування Кримського мосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба прокоментував руйнування Кримського мосту
Кулеба сказав, що дізнався про вибухи Кримського мосту з новин і у нього немає офіційної інформації
фото: скріншот з відео

Кулеба: «Один зруйнований російський міст означає – менше зруйнованих українських життів»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи руйнування Кримського мосту, заявив, що руйнація одного цього російського об'єкта призведе до того, що буде зруйновано менше життів українців. Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю CBS.

Кулеба сказав, що дізнався про вибухи Кримського мосту з новин і у нього немає офіційної інформації.

«Але правда в тому, що один зруйнований російський міст означає – менше зруйнованих українських життів. Тому що цей міст використовується для забезпечення додатковими ресурсами російської армії в окупованому Криму та на окупованих територіях материкової України», – сказав глава МЗС.

Нагадаємо, що внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України. 

До слова, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

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Теги: Дмитро Кулеба МЗС Кримський міст росія Крим

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