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Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар
Зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
фото з відкритих джерел

Представник Ердогана запевнив, що підтримка Туреччини кримським татарам буде тривати і надалі

7 липня представники президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провели у Стамбулі переговори з лідерами кримських татар. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Зокрема, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.

Як передає турецьке бюро Qirim.News, під час зустрічі сторони обговорили багато питань, зокрема долю кримськотатарських політв’язнів, а також військову та гуманітарну підтримку України з боку Туреччини.

У зустрічі також брали участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чійгоз, секретар Консультативної ради з питань взаємодії України з арабськими та мусульманськими державами Снавер Сейтхалілєв та голова Фонду національного добробуту Криму Ленур Мамбетов.

Про подробиці зустрічі Джемілєва та Хакана Фідана Qirim.News розповів голова Фонду національного добробуту Криму Ленур Мамбетов.

За його словами, Джемілєв привітав Фідана з новою посадою. «Під час зустрічі обговорювалося питання кримськотатарських політв'язнів у російських в'язницях. Мустафа Джемілєв розповів, що Росія незаконно утримує понад 170 кримських політв'язнів, включаючи заступника голови Меджлісу Нарімана Джелала. Джемілєв попросив підтримки Туреччини у звільненні політв'язнів», – сказав Мамбетов.

Під час зустрічі лідер кримськотатарського народу передав голові МЗС Туреччини копії листів дружин політв'язнів – заступника голови Меджлісу Нарімана Джелала, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова, – які вони написали президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Під час зустрічі міністр Хакан Фідан підкреслив, що питання кримських татар є важливим для Туреччини. Він додав, що підтримка Туреччини кримським татарам буде тривати і надалі.

Крім того, Фідан вкотре підтвердив, що Туреччина не визнає незаконну анексію Криму.

Як наголосив Ленур Мамбетов, Джемілєв після Стамбула відправиться в Анталію і планує зустрітися 9 липня з кримськими татарами, які проживають там.

Нагадаємо, вечері 7 липня президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі  перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбулася напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморських портів, у якій Анкара виступила посередником.

Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем – розробка БПЛА та космічні технології.

Туреччина веде роботу з продовження «зернової угоди» та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. 

До слова, після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним.

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Крим кримські татари росія політв’язні окупація

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