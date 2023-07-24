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У Криму зупинено рух залізницею та трасою Джанкой-Сімферополь. Проходить евакуація

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму зупинено рух залізницею та трасою Джанкой-Сімферополь. Проходить евакуація
У тимчасово окупованому Криму від самого ранку гримлять вибухи
фото з відкритих джерел

Аксьонов запевняє, що постраждалих немає

Після чергової атаки безпілотників на окупований Крим та влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі місцева «влада» вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь. Про це повідомив  кримський зрадник Сергій Аксьонов.

Також, за його словами, ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 км від місця НП у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення.

Аксьонов традиційно запевняє, що постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що зранку 24 липня в окупованому Криму чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. «Відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі», – проінформував зрадник Аксьонов.

Аксьонов традиційно запевнив, що всі профільні служби працюють на місцях та просить зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як повідомлялося, у понеділок, 24 липня, на полігоні у селищі Вольне в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму гримлять вибухи.

Також звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. 

Теги: Крим вибух

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