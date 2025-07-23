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Держдеп США роз'яснив позицію Трампа про 50 днів для Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Держдеп США роз'яснив позицію Трампа про 50 днів для Росії
Раніше Трамп пригрозив РФ запровадженням санкцій
фото: АР

«Ситуація може змінитися дуже швидко»

Державний департамент США очікує, що протягом 50 днів, які раніше президент Дональд Трамп озвучив Росії, може відбутись значний прогрес у питанні припинення вогню. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс на брифінгу, передає «Главком».

Брюс повідомила, що не варто чіплятись за часовий проміжок у 50 днів, оскільки він не є фіксованим. За її словами, прогрес у переговорах та врегулюванні може відбутись значно раніше.

«Я б порадила обережно ставитися до слів президента, коли він згадує певний часовий проміжок або вікно можливостей – це може означати будь-який момент у межах цього вікна», – сказала вона.

Брюс каже, що подібне вже відбувалось й раніше. Зі слів речниці, бувало й таке, що під час змістовних переговорів процес значно рухався вперед.

«Ситуація може змінитися дуже швидко. Тобто день, коли ви визначаєте певне вікно можливостей, через два дні може вже не відповідати реальності - через нові обставини або домовленості», – пояснила вона.

За словами речниці Держдепу, йдеться не про статичну ситуацію. Брюс зазначила, що, за правилами, коли планується щось стабільне, призначається зустріч і далі сторони дотримуються певної дати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО.

Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів. 

Як писало видання The Hill, президент США Дональд Трамп, який обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії покласти край війні в Україні протягом 24 годин після повернення до Білого дому, тепер виявився затиснутим у реаліях політики великих держав.

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Теги: тарифи санкції путін Дональд Трамп

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