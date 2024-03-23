Адмірал НАТО відповів, чи відправить Альянс війська в Україну

Роберт Бауер: «Якщо окрема держава хоче надіслати війська до України, це може мати наслідки для усіх нас»

Нині в Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу у Європі. І на майбутнє таких планів теж немає. Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер в інтерв’ю tsn.ua.

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«Інша річ, яку важливо зазначити: якщо окрема держава хоче надіслати війська до України, це може мати наслідки для усіх нас через 5 статтю статуту НАТО, у якій ми присяглися захищати одне одного в разі конфлікту. Тому ті держави-члени Альянсу, які мають такі наміри, зобов’язані проконсультуватися з усіма іншими перед тим, як ми дійдемо спільного рішення як Альянс», – пояснив Бауер.

При цьому, на думку адмірала, це навряд чи станеться.

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«Тому немає ані військ в Україні, ані планів надсилати війська до України під командуванням НАТО», – підсумував він.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.