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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні

glavcom.ua
У столиці рятувальники ліквідовують наслідки ракетного обстрілу
фото: glavcom.ua

«Ворог вже не вірить, що здатен перемогти, а, тим більше, захопити нас»

Недоімперія вчинила нову зухвалу ракетну атаку на Київ: у робочий час, швидкісними ракетами, з короткої відстані, щоб людям не було часу добігти до сховищ.

І у нас, і у них повідомляється, що це були дві псевдобалістичні ракети «Циркон». Нагадаю, що це практично теж саме, що і «Кинджал», але запускається не з літака, а з корабельних пускових установок. Тобто, час прильоту з Чорного моря – лічені хвилини, тому й оголошення повітряної тривоги не спрацювало.

«Цирконами» намагалися знищити наші ЗРК «Петріот». Ворог знає, де у столиці розташовані позиції цього ЗРК, бо вже атакував їх декілька разів. Чемоданний фюрерок навіть похвалявся, що знищено шість установок «Петріота». П'ятьма ракетами «Кинджал» – путін навіть рахує як колишній завклубом.

За нашою офіційною інфою, обидві ворожі ракети знищено. Хоча я особисто зафіксував один потужний наземний вибух.

До речі, «Петріот» вже продемонстрував чудові результати по специфічному критерію зенітників: він здатен захистити сам себе. Якщо, звісно, знаходиться у бойовому, а не транспортному положенні. На відміну від розрекламованого на весь світ російського ЗРК С-400 «Триумф», який нам вже вдавалося знищувати навіть крилатими ракетами.

А ще пробігає інфа, нібито у ракетній атаці на Київ використовувалися ракети «Онікс» з протикорабельного комплексу «Бастіон», які розташовані у Криму. Маю сумнів, бо щоб вони долетіли до столиці, їх треба було серйозно модернізувати. Але якщо так, тоді це були бойові випробування.

Подивимося, чи буде ще якась достовірна інформація з цього приводу.

Так чи інакше, але чергова ворожа ракетна атака виявилася невдалою. Ворог прозвітував, що нібито знищено «центр прийнятті рішень СБУ». Насправді уламки збитих ракет зруйнувати спортивній та актовий зал Академії художньо-прикладного мистецтва, а також пошкодили ще декілька будинків.

Безсумнівним залишається факт, що від блюзнірського «звільнення братнього українського народу від бандерівців» недоімперія відкрито перейшла до знищення України — знищення українців і нашого економічного потенціалу.

За певними ознаками, зараз розпочинається остання спроба перетворити Україну на територію, непридатну для цивілізованого життя.

Тобто, ворог вже не вірить, що здатен перемогти, а, тим більше, захопити нас. Тому буде займатися неприхованим терором проти мирного населення. Під вкрай серйозне занепокоєння тих, хто обіцяв нам необхідну і своєчасну підтримку у цій війні.

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Джерело
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Теги: Україна вибух путін ворог ракетна атака балістичні ракети Київ

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