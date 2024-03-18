Wall Street Journal: Чехія активно шукає боєприпаси для України по всьому світу

Україна ось-ось отримає великі партії боєприпасів за допомогою Чехії

Перші партії боєприпасів, закуплених Чехією у третіх країнах, почнуть надходити до України найближчими тижнями. Про це заявили чеські чиновники в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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За словами чиновників, вони почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів із наявних запасів та експортні ліцензії з країнами – виробниками боєприпасів. При цьому наголошується, що «допомогло радянське минуле, у спадок від якого Чехії дістався великий оборонний сектор з клієнтами по всьому світу і хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, яких підтримував СРСР та його сателіти в Східній Європі і які мають великі запаси радянської зброї і потужностями для його випуску».

«Якщо приходиш із мішком грошей, їм це цікаво, і Чехію, на відміну від США, сприймають як нейтральну країну», – заявив директор празького Центру європейських цінностей у сфері безпекової політики Якуб Янда.

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У свою чергу, спеціальний представник Чехії по Україні Томаш Копецни зазначив, що Прага діє посередником: домовляється з країною, яка має в своєму розпорядженні запаси снарядів або може їх виробити, і зводить із західною країною, яка розміщує замовлення і платить за поставку.

Крім того, як повідомив радник з національної безпеки уряду Чехії Томаш Пояр, чеські представники займаються логістикою. За його словами, «вантажі будуть доставлятися в Україну через Чехію або треті країни, щоб не «світити» постачальника і не провокувати Москву на дії у відповідь проти нього».

«Головне тут – конфіденційність. Ми розмовляємо і розмовлятимемо з усіма незалежно від їхніх пристрастей чи політичної позиції – з дуже незначними винятками на кшталт Північної Кореї», – сказав він.

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн. євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.