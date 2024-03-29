Латвія дала можливість навчання для українських біженців

Латвія виділяє 4,4 млн євро на курси для українських біженців

Уряд Латвії виділить Фонду соціальної інтеграції 4,4 млн. євро на курси для українських біженців. Ці кошти витратять у 2024 році на навчання мови, історії, культури та інтеграційних заходів. Про це пише bnn-news.com.

У Міністерстві культури Латвії зазначили, що минулого року уряд затвердив план діяльності та надання підтримки українським біженцям на 2024 рік.

Українцям запропонують курси культурної інтеграції, які включатимуть історію Латвії, культурний простір, курс державної мови (20 годин), мовні клуби, державні та муніципальні послуги, заходи щодо полегшення інтеграції до латвійського суспільства, наприклад табори, семінари, культурні, спортивні та спільні заходи для сімей. На це у 2024 році у бюджеті заплановано 4 443 120 євро.

У 2023 році під час реалізації програми «Культурологічні орієнтаційні курси та інклюзивні заходи для цивільного населення України» було укладено 27 договорів з організаціями, які проводили безкоштовні курси та заходи на загальну суму 1,1 млн. євро.

У Міністерстві культури зазначають, що прийнята у Латвії система первинної допомоги українським біженцям успішна та працює за призначенням.

До слова, потік українських біженців залишається помірним та стабільним, і в середньому щомісяця до Латвії знову прибуває 700-800 українців, повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ (МВС) Яніс Бекманіс на заході щодо обміну досвідом прийому українських громадян у Латвії. Про це пише місцеве видання Tv Net.

Трохи більше ніж 46 тис. українців зареєстровано для набуття статусу тимчасового захисту. Станом на 23 листопада 32,9 тис. українців зареєструвалися як активні у латвійських самоврядуваннях та звернулися за допомогою. З них 38% становлять чоловіки, 62% – жінки. Більшість із них зареєстровані у великих містах Латвії – Ризі, Лієпаї, Лудзе та Даугавпілсі.

Цього року із Реєстру фізичних осіб виключено 3,1 тис. записів про надання тимчасового захисту. Це означає, що українці повернулися до України чи знайшли притулок в іншій європейській країні.