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Різдвяний ярмарок у Німеччині атакував лікар із Саудівської Аравії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Різдвяний ярмарок у Німеччині атакував лікар із Саудівської Аравії
Після нападу у Магдебурзі щонайменше два німецьких міста заявили про згортання різдвяних ярмарків
фото: DW

Двоє людей загинули та щонайменше 60 зазнали поранень

 

У Німеччині збільшилась кількість загиблих внаслідок нападу на різдвяний ярмарок у місті Магдебург. Двоє людей загинули та щонайменше 60 зазнали поранень У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині. Про це розповів голова уряду землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф, повідомляє суспільний мовник MDR.

За словами Газелоффа, загинули дорослий і маленька дитина. Підозрюваним виявився 50-річний лікар із Саудівської Аравії, який проживає у Німеччині з 2006 року.

Газелофф додав, що чоловік працює у клініці в сусідньому Бернбурзі, а для наїзду на людей використав орендований автомобіль.

Водночас підозра поліції, що в транспортному засобі нападника може бути вибухівка, не підтвердилась. Крім того, правоохоронці спростували інформацію про нібито постріли або загрозу вибухів у лікарнях, які стали з’являтися увечері 20 грудня в мережі.

Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що вирушить до Магдебурга 21 грудня. Після нападу у Магдебурзі щонайменше два німецьких міста – Ерфурт та Галле – заявили про згортання різдвяних ярмарків.

Нагадаємо, увечері 20 грудня у різдвяний ярмарок біля ратуші Магдебурга в’їхало авто. У земельному уряді майже одразу заявили про навмисний напад. Спершу повідомлялось про одного загиблого та майже 70 постраждалих, причому 15 з них перебували у важкому стані.

У 2016 році в Німеччині стався схожий випадок. Тоді вантажівка, викрадена у польського водія, в’їхала в натовп на різдвяному ярмарку в Берліні. Унаслідок теракту загинули 12 людей, а понад 50 зазнали поранень. Виконавцем виявився Аніс Амрі – мігрант із Тунісу, пов’язаний з радикальними ісламістськими групами.

Раніше щонайменше троє людей загинули і ще десятки осіб зазнали поранень після того, як на фестивалі в Таїланді спрацював вибуховий пристрій. 

Також поблизу Єрусалиму невідомий обстріляв пасажирський автобус. Внаслідок стрілянини загинула 12-річна дитина, є поранені.

До слова, у листопаді в Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.

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Теги: підозра потяг напад автомобіль вибухівка ярмарок чоловік Олаф Шольц автобус дитина лікар

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