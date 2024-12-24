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Прем’єр Польщі із міністрами заколядували перед засіданням уряду (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прем’єр Польщі із міністрами заколядували перед засіданням уряду (відео)
Туск перед засіданням уряду побажав, аби Різдво було мирним
фото: PAP

Туск заспівав колядку «Серед нічної тиші»

Сьогодні, 24 грудня, прем’єр Польщі Дональд Туск спільно з міністрами заколядували перед засіданням уряду. Про це повідомляє RMF 24.

«Сьогодні у нас спеціальне засідання уряду, тому що це Святвечір», – сказав Туск.

Прем’єр Польщі привітав політиків із Різдвом та побажав, щоб воно було мирним: «У ці важкі часи мир іноді найважче знайти, але з відкритими серцями і надією на безпечне, добре майбутнє нам усім буде легше пережити ці важкі, складні часи».

Згодом прем’єр запропонував заспівати разом колядку «Серед нічної тиші». «Я можу почати, бо маю досвід з цією колядою», – сказав Туск і почав співати.

Венера – перший зореподібний об’єкт, що засяє на Святвечір 24 грудня. Її можна буде побачити неозброєним оком одразу після заходу Сонця. Найраніше вона засяє на сході України – на Луганщині, о 15:31. Найпізніше зоря зійде на Закарпатті о 16:39.

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Теги: Польща Дональд Туск прем’єр-міністр міністр пісня Різдвяні свята

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