Прем’єр Польщі із міністрами заколядували перед засіданням уряду (відео)

Туск заспівав колядку «Серед нічної тиші»

Сьогодні, 24 грудня, прем’єр Польщі Дональд Туск спільно з міністрами заколядували перед засіданням уряду. Про це повідомляє RMF 24.

«Сьогодні у нас спеціальне засідання уряду, тому що це Святвечір», – сказав Туск.

Прем’єр Польщі та його міністри заколядували перед засіданням уряду



«Сьогодні у нас спеціальне засідання уряду, тому що це Святвечір», – сказав Дональд Туск. pic.twitter.com/jNECUGHs6q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 24, 2024

Прем’єр Польщі привітав політиків із Різдвом та побажав, щоб воно було мирним: «У ці важкі часи мир іноді найважче знайти, але з відкритими серцями і надією на безпечне, добре майбутнє нам усім буде легше пережити ці важкі, складні часи».

Згодом прем’єр запропонував заспівати разом колядку «Серед нічної тиші». «Я можу почати, бо маю досвід з цією колядою», – сказав Туск і почав співати.

Венера – перший зореподібний об’єкт, що засяє на Святвечір 24 грудня. Її можна буде побачити неозброєним оком одразу після заходу Сонця. Найраніше вона засяє на сході України – на Луганщині, о 15:31. Найпізніше зоря зійде на Закарпатті о 16:39.