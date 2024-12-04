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Проросійські монахині на різдвяному ярмарку. У Польщі стався скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Проросійські монахині на різдвяному ярмарку. У Польщі стався скандал
Про проблему заговорили активісти, які живуть у Щецині, вихідці з Білорусі, які натрапили на стенд монахинь на вихідних і вирішили влаштувати перед ним акцію протесту
фото: PAP/Jerzy Muszyński/Polsat News

«Ці монахині їздять на всілякі заходи в Європі, щоб торгувати і заробляти гроші, частина з яких йде на підтримку режиму Лукашенка»

На різдвяному ярмарку в Щецині стався скандал через кіоск, в якому працювали проросійські монахині з Білорусі. Про це повідомляє Polsat News.

Хоча більшість кіосків на різдвяному ярмарку в Щецині виглядають однаково, одна з них потрапила в заголовки газет. Йдеться про кіоск під номером 34, яким керує православний монастир Святої Єлизавети з Мінська.

Як повідомив «Белсат», ця жіноча чернеча спільнота, яка підпорядковується Московському патріархату, активно підтримує режим Александра Лукашенка і російське вторгнення в Україну.

Про цю проблему заговорили активісти, які живуть у Щецині, вихідці з Білорусі, які натрапили на стенд монахинь на вихідних і вирішили влаштувати перед ним акцію протесту.

«Ці монахині їздять на всілякі заходи в Європі, щоб торгувати і заробляти гроші, частина з яких йде на підтримку режиму Лукашенка, а частина – на підтримку російських військових в Україні», – розповіла Ольга Хомич з громадської ініціативи білорусів «Щецин 646» в інтерв'ю Polsat News. «Вони не приховують, що купують спорядження, автомобілі і навіть боєприпаси для російських солдатів», – додала вона.

Про протест дізналося керівництво муніципального підприємства, яке організовує ярмарок. Проаналізувавши випадок, було швидко прийнято рішення розірвати контракт з черницями, які керували кіоском.

«Після того, як ми отримали інформацію про те, яку додаткову діяльність здійснюють монахині, ми вжили заходів, щоб не допустити їх подальшого продажу», – повідомила Целіна Волош, прессекретар компанії Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Однак, як повідомляє «Белсат», проблема білоруських монахинь стосується не тільки різдвяного ярмарку в Щецині. Раніше стенд черниць з'явився на Фестивалі трьох культур у Влодаві у вересні, а також на Вольському православному кладовищі у Варшаві під час Дня всіх святих.

Нагадаємо, пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері. Російський пропагандистський державний Перший канал заявив, що владаНімеччини закриває німецьке бюро телеканалу, співробітники корпункту Іван Благой і Дмитро Волков повинні покинути територію ФРГ у першій половині грудня.

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Теги: гроші протест активісти скандал ярмарок боєприпаси прессекретар

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