Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»

Пекін заявив, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю

Заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії в Пекіні, щоб висловити протест щодо «ажіотажу навколо проблем, пов'язаних з Китаєм», на саміті «Великої сімки». Про це повідомляє Reuters.

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Сунь Вейдун зазначив, що Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 «у діях та спільних деклараціях, щоб очорнити та напасти на Китай, грубо втручаючись у внутрішні справи Китаю, порушуючи основні принципи міжнародного права та дух чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією» від 1972 року.

Він також повідомив, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що Китай «сильно незадоволений і рішуче виступає проти» цих дій.

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«Японія має виправити своє розуміння Китаю, ухвалити стратегічну автономію, дотримуватися принципів чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією та дійсно сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин з конструктивною позицією», – наголосив Сунь Вейдун.

Нагадаємо, лідери країн G7 20 травня звернулися до китайської влади з закликом «натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно і без будь-яких додаткових умов повністю вивела свої війська з території України».

Президент США Джо Байден очікує «відлиги» у відносинах Вашингтона з Пекіном, навіть попри те, що країни G7 на саміті в Японії погодили зусилля щодо протидії військовим та економічним загрозам безпеці з боку Китаю.