На тлі ядерних загроз КНДР прем'єр Японії прибув з візитом до Південної Кореї

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль здійснюють взаємні візити, щоб пом'якшити розбіжності щодо історичних суперечок

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Сеула в неділю, 7 травня, щоб зустрітися з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Країни прагнуть поглибити зв'язки на тлі ядерної загрози з боку Північної Кореї і зростання впливу Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це перший візит японського лідера до Сеула за останні 12 років і є продовженням поїздки Юна до Токіо в березні, де лідери намагалися закрити главу в історичних суперечках, які роками домінували у відносинах країн.

Незадовго до від'їзду Кісіда сказав журналістам, що сподівається на «відкриту дискусію, засновану на довірчих відносинах» з Юном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами професорки міжнародних відносин Корейського університету в Сеулі Шін-Ва Лі, головна увага зустрічі буде зосереджена на співпраці у сфері безпеки на тлі ядерної загрози з боку Північної Кореї.

«У межах «Вашингтонської декларації«, яка окреслює плани щодо посилення розширеного стримування, Корея вивчатиме шляхи активізації спільних зусиль з Японією», – сказала вона.

Напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном зростає, оскільки Китай заявляє про свої територіальні претензії до Тайваню та Південнокитайського моря, тоді як США зміцнюють свої альянси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Але історичні розбіжності між Південною Кореєю та Японією також загрожують кинути тінь на розквіт зв'язків між двома лідерами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Лі, більшість жителів Південної Кореї вважають, що Японія недостатньо просила вибачення за звірства під час японської окупації Кореї в 1910-1945 роках.

«Вони вважають, що прем'єр-міністр Кішіда повинен проявити щирість під час свого візиту до Південної Кореї, наприклад, згадати історичні питання та висловити вибачення», - додала вона.

Колишній помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану.Деніел Рассел вважає, що Японія просто не поспішає.

Раніше повідомлялося, що Японія та Південна Корея домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї.