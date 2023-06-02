Японія почала продавати США вибухівку для снарядів для України – ЗМІ

Японія продає тротил, не порушуючи законодавство, яке забороняє постачання зброї до воюючих країн

США знайшли спосіб закуповувати в Японії тринітротолуол, необхідний для зростаючого виробництва артилерійських снарядів, які постачаються і в Україну, не порушуючи японське законодавство, яке забороняє постачання зброї до воюючих країн. Про це повідомляє Reuters.

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Японія приєдналася до санкцій проти Росії та відкрито підтримує Україну на політичному рівні, але зброю не постачає. Постачання компонентів озброєнь до третіх країн, якщо вони можуть опинитися в Україні, також заборонені.

Але для товарів подвійного призначення заборона не така абсолютна, тож Японія зможе постачати США «промисловий» тринітротолуол, розповіли джерела Reuters. Ця промислова вибухівка не відрізняється начинкою артилерійських боєприпасів.

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Офіційно японські профільні відомства відмовилися від коментарів.

Джерела агентства відмовилися назвати постачальника тротилу, але Reuters припускає, що його можна вирахувати. На сайті японської Асоціації виробників вибухових речовин перераховано 22 компанії. Лише одна з них повідомляє, що виробляє промисловий тринітротолуол – Chugoku Kayaku з Хіросіми. У цій компанії Reuters повідомили, що прямих звернень від уряду чи збройних сил США не отримували. На питання, чи обговорювалися постачання через посередників, компанія відповіла, що не розкриває своїх чинних чи потенційних клієнтів.

Нагадаємо, Японія запровадить додаткові санкції проти Росії після того, як саміт Великої сімки (G7) погодився посилити заходи для покарання Москви за вторгнення в Україну.

Наприкінці травня Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки та позашляховики.