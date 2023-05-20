Японія вводить нові санкції проти Росії

Японія заборонить надавати РФ архітектурні та інженерні послуги

Уряд Японії оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Nikkei Asia.

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Японським компаніям заборонять надавати російським клієнтам архітектурні та інженерні послуги.

Також Японія заморозить активи близько 100 фізичних осіб та організацій, які намагаються уникнути існуючих санкцій.

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Японія запровадить експортні обмеження проти 80 російських компаній, пов’язаних із армією.

Як повідомлялося, 19 травня в Японії розпочався саміт «Великої сімки». Лідери G7 розпочали його з обіцянок нових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України. Очікується, що санкції будуть спрямовані проти фізичних та юридичних осіб не лише в Росії, а й у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Велика Британія заявила, що хоче обмежити торгівлю російськими алмазами. А США введуть понад 300 нових санкцій для економічної ізоляції РФ.

Президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $375 млн.

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До слова, Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам-сусідам України у прийомі біженцям.