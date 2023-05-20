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Японія вводить нові санкції проти Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Японія вводить нові санкції проти Росії
Санкції проти РФ постійно розширюються
фото з відкритих джерел

Японія заборонить надавати РФ архітектурні та інженерні послуги

Уряд Японії оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Японським компаніям заборонять надавати російським клієнтам архітектурні та інженерні послуги.

Також Японія заморозить активи близько 100 фізичних осіб та організацій, які намагаються уникнути існуючих санкцій.

Японія запровадить експортні обмеження проти 80 російських компаній, пов’язаних із армією.

Як повідомлялося, 19 травня в Японії розпочався саміт «Великої сімки». Лідери G7 розпочали його з обіцянок нових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України. Очікується, що санкції будуть спрямовані проти фізичних та юридичних осіб не лише в Росії, а й у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Велика Британія заявила, що хоче обмежити торгівлю російськими алмазами. А США введуть понад 300 нових санкцій для економічної ізоляції РФ. 

Президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $375 млн.

До слова, Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам-сусідам України у прийомі біженцям. 

Теги: Японія росія санкції

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