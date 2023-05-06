РФ відмовилася від Бахмута задля нової цілі, у США спалахнув хімзавод: головне за ніч

Міноборони Росії хоче направити основні зусилля на підготовку до контрнаступу

Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від планів захопити Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Тим часом у передмісті Х'юстона у США спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell, а Японію сколихнув сильний землетрус. Водночас стало відомо, чим завершилися переговори щодо «зернової угоди» в Туреччині. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 6 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Новий пріоритет РФ

Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що таким чином приватна військова компанія «Вагнер» та її керівник Євген Пригожин можуть опинитися у потенційно складному становищі.

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Велика пожежа на хімзаводі в США

У передмісті Х'юстона у США спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell. Про це повідомляє Reuters.

Інформація про пожежу надійшла після 15:00 5 травня за місцевим часом.

За словами очевидців, над об'єктом піднявся стовп диму. місцеві За повідомленнями ЗМІ, шість людей отримали поранення внаслідок пожежі, незабаром усі співробітники були евакуйовані з заводу.

Землетрус у Японії

У центральній частині Японії стався сильний землетрус. Щонайменше одна людина загинула, ще 21 – отримали поранення. Також обвалилася низка будівель. Про це повідомляє Japan Today.

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Японське метеорологічне агентство зафіксувало землетрус магнітудою 6,5 бала у центральній частині регіону Ісікава на глибині 12 кілометрів. Синоптики попередили місцевих жителів про можливі підземні поштовхи та зсуви найближчими днями. Водночас ризику цунамі немає.

Результат переговорів щодо «зернової угоди»

У п’ятницю 5 травня в Туреччині пройшли технічні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи. Однак учасники так і не змогли досягти угоди про допуск нових суден для транспортування збіжжя з України. Про це під час брифінгу повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«На сьогодні Спільний координаційний центр (СКЦ) не досяг згоди щодо допуску нових суден до участі в Чорноморській ініціативі. СКЦ продовжує щоденну інспекційну роботу щодо раніше допущених суден», – зазначив Хак.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Усі ворожі дрони були знищені Силами оборони України.