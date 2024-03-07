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У Казані горить вище танкове училище (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Казані горить вище танкове училище (відео)
Загоряння сталося в кімнаті на другому поверсі
фото скріншот відео

Пожежі присвоєно другий ранг спалаху

У казармі вищого танкового командного училища в Казані (Росія) сталася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

«У Казані горить найвище танкове командне училище на Оренбурзькому тракті», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, на території училища горять казарми, вогонь переходить на покрівлю. Пожежі присвоєно другий ранг спалаху. На місці працюють пожежники. Загоряння сталося в кімнаті на другому поверсі. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу. Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники. Міністерство регіональної безпеки Тульської області стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

Також безпілотники нібито атакували Брянську область. 

Раніше повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ горіла військова частина. Площа пожежі сягала 300 кв. м.

Також  у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горів склад. Площа пожежі склала 800 кв м.

Теги: пожежа військові росія

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