У МВС Білорусі заявили про затримання «координатора», який платив учасникам акцій (відео)



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Наразі відносно «координатора» проводиться перевірка

У МВС Білорусі заявили про затримання «одного з координаторів незаконних вуличних акцій». Про це повідомив прессекретар МВС Білорусі в Telegram.

«У Мінську міліціонери виявили одного з координаторів незаконних вуличних акцій. 34-річний мінчанин займався пошуком і фінансуванням їхніх нових учасників», – розповів прессекретар.

Як заявили в МВС, вийти на цю людину вдалося після затримання 37-річного уродженця Мінська, який дав свідчення про зустріч із зазначеним чоловіком і його прохання зібрати масовку для участі в акції протесту за гроші.

«З’ясувалося, що за день до цього «клієнт» вербувальника звільнився з місць позбавлення волі. Координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів міста та запропонував зібрати близько 10-12 чоловік для участі в несанкціонованому масовому заході політичного характеру. Після отримання згоди незнайомець дав посереднику 60 рублів, а також купив йому спиртне і продукти харчування.

Зустрічі учасників змови, запланованій на 19 серпня, перешкодили оперативники. Наразі відносно обох чоловіків проводиться перевірка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов’язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

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