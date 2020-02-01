ЄС після Brexit відкрив представництво в Лондоні



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Боррель повідомив, що призначив Посла Жоао Вале де Альмейда главою делегації ЄС

Після того, як у ніч на 1 лютого Велика Британія вийшла зі складу Європейського Союзу, Брюссель оголосив про відкриття власної делегації у Лондоні.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій у суботу.

«Відсьогодні Великобританія виходить з Європейського Союзу та стає третьою країною... З цього моменту дипломатичне представництво Європейського Союзу буде забезпечено Делегацією ЄС під моїм керівництвом як Високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки», – йдеться у документі.

Жозеп Боррель повідомив, що призначив Посла Жоао Вале де Альмейда главою делегації ЄС і висловив переконання, що цей дипломат буде невтомно працювати для забезпечення сталого співробітництва між Європейським Союзом і Британією. Для розміщення нової Делегації ЄС буде використано будівлю колишнього Представництва ЄС у Лондоні. Робота делегації розпочинається сьогодні.

Як зазначається в заяві, поряд із традиційними обов’язками делегації ЄС у третій країні, які включають дипломатичне представництво, координацію та інформування, як і просування інтересів ЄС у країні перебування, делегація у Британії відіграватиме ключову роль у забезпеченні виконання Угоди про Brexit. Окрім того, диппредставництво роз’яснюватиме права громадян ЄС у Великій Британії після Brexit.

Як повідомлялося, опівночі за місцевим часом (о 01 годині за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією і Європейським союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку й охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи з Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру і Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібен для того, щоб громадяни й підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом нього ЄС і Британія мають узгодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства на основі Політичної декларації, яку сторони узгодили в жовтні 2019 року. Єврокомісія ухвалить широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має затвердити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Перехідний період може бути продовжено лише один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, Джонсон пообіцяв британцям, що Brexit призведе до національного відродження.