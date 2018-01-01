ЄС почне підготовку санкцій щодо генералітету М’янми

Засідання очільників МЗС країн ЄС має ухвалити низку рішень щодо ситуації в цій країні Південно-Східної Азії

ЄС має намір почати підготовку санкцій щодо генералів збройних сил М’янми, які були задіяні у масовому насильстві щодо представників народу рохінджа. Наступного тижня очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС має отримати завдання підготувати відповідний список осіб, щодо яких можуть застосувати санкції. Про це інформаційному агентству



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Засідання очільників МЗС країн ЄС має ухвалити низку рішень щодо ситуації в цій країні Південно-Східної Азії

ЄС має намір почати підготовку санкцій щодо генералів збройних сил М’янми, які були задіяні у масовому насильстві щодо представників народу рохінджа. Наступного тижня очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС має отримати завдання підготувати відповідний список осіб, щодо яких можуть застосувати санкції. Про це інформаційному агентству Reuters повідомили два джерела у дипломатичному відомстві ЄС.

Будь-які блокування активів чи заборони видавати візи будуть найрадикальнішим кроком ЄС щодо керівництва М’янми у контексті переслідування і знищення мусульманського населення країни. США і Канада вже прийняли подібного роду санкції.

Окрім того Федеріка Могеріні, а також зовнішньополітичне відомство ЄС, мають отримати наказ щодо розробки методів посилення ембарго на постачання озброєння до М’янми, яке діє із 1990-х років. Також очільники зовнішньополітичних відомств ЄС за результатами свого засідання, яке пройде наступного понеділка, мають схвалити заклик до влади М’янми звільнити двох затриманих у грудні журналістів Reuters, які висвітлювали злочини проти народу рохінджа.