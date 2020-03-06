Глава МЗС Литви закликав європейських колег не їхати до Москви на парад 9 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Литві зазначили, що «Росія любить символи»

МЗС Литви: Росія використовує свої численні контакти для створення враження звичайного спілкування, і це їй вдається

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликає колег з інших країн ЄС не їхати до Москви на парад 9 травня, оскільки у такий спосіб Росія прагне відзначити перемоги нинішньої «воєнної політики».

Про це повідомляється на сайті МЗС Литви з посиланням на виступ Лінкявічуса на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Загребі, де обговорювалася загальна політика ЄС щодо Росії.

«Росія любить символи. Парад, який проходить у Москві в травні, не тільки знаменує собою перемогу у Другій світовій війні, а й спрямований на те, щоб відсвяткувати перемоги нинішньої воєнної політики Росії», - заявив Лінкявічус.

Він закликав колег критично оцінити плани офіційного візиту до Москви, оскільки, за словами міністра, Росія використовує свої численні контакти для створення враження звичайного спілкування, і це їй вдається.

На неформальній дискусії міністр наголосив, що наразі немає передумов для зміни політики ЄС щодо Росії, оскільки сама Росія не змінює свою зовнішню політику, продовжує втручатися у справи сусідніх та інших держав, а останнім часом її поведінка стала ще агресивнішою.

«Росія демонструє свою силу не тільки на регіональному, а й на глобальному рівні. Захід не може розраховувати на партнерство з Росією, яка займається не врегулюванням конфліктів, а, швидше, ескалацією. Ми говоримо не тільки про Грузію або Україну, а й про сирійську провінцію Ідліб і про ескалацію в Лівії», - сказав міністр закордонних справ Литви.

На його думку, ЄС і далі має будувати відносини з Росією на п'яти засадах, про які домовилися у 2016 році і які ще раз були підтверджені державами ЄС у 2018 році: вимагати повної реалізації Мінської угоди, зміцнювати відносини ЄС з країнами Східного партнерства, з державами Центральної Азії, зміцнювати імунітет ЄС щодо гібридних загроз, а також стратегічну комунікацію, енергетику та інші сфери.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що фракція святкуватиме День перемоги 9 травня на параді в Москві.

Минулого року ЗМІ повідомили, що Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня.

Натомість у МЗС України заявили, що Зеленського не запрошували до Москви на 9 травня.

Тим часом у партії «Європейська Солідарність» заявили, що пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.