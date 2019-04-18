Jet Airways тимчасово призупиняє всі рейси



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Jet Airways має борги на суму понад $1 мільярд

Проблемна індійська авіакомпанія Jet Airways тимчасово призупинила всі свої внутрішні та міжнародні рейси після невдалого пошуку нового фінансування.

Авіакомпанія заявила, що її останній політ відбудеться в середу, оскільки вона не змозі заплатити за паливо та інші важливі послуги.

У своїй заяві авіакомпанія заявила, що була змушена призупити всі свої рейси, оскільки «тривалі та стійкі зусилля з кредиторами та владою не дали бажаних результатів». Однак сподівається незабаром знову відновити польоти.

Заборгованість компанії становить $1,2 млрд.

Компанія Jet Airways з 123 літаками є найбільшою приватною авіакомпанією Індії, однак використовують лише п'ять з них.

Індійський уряд попросив державні банки виступити з планом порятунку авіакомпанії, адже в компанії працює 23 000 чоловік.

Пілоти, інженери і наземний персоналу не отримували зарплату місяцями, а пасажири авіакомпанії залишилися в різних куточках світу внаслідок скасування рейсів.

«Пізньої ночі, Jet Airways був поінформований Державним банком Індії (SBI), від імені консорціуму індійських кредиторів, що вони не в змозі розглянути його прохання про критичне тимчасове фінансування», - повідомили в авіакомпанії.

Банки шукали учасників торгів для авіакомпанії, яка заявила, що продовжуватиме підтримувати їх у своїх зусиллях. Etihad Airways, яка володіє 24% Jet Airways, висловила зацікавленість у прийнятті більшого контролю.

«Jet Airways сподівається, що зможе принести радість польотів своїм гостям якомога швидше», - заявила авіакомпанія.

Jet Airways управляла 600 внутрішніми та 380 міжнародними маршрутами, у тому числі з Лондона, Амстердаму та Парижа, і швидко нарощувала темпи розвитку, перш ніж почала втрачати частку ринку після появи недорогих авіакомпаній, таких як IndiGo & SpiceJet.