ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації

Парламентська асамблея ради Європи схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Про це йдеться на офіційній сторінці ПАРЄ у Twitter.

Документ затвердили 107 голосами «за», 36 парламентрів виступили «проти», 24 «утрималися». Оскільки резолюція стосувалась повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.

PACE has decided - by 107 votes 36, with 24 abstentions - to ratify the credentials of the Russian delegation, which were challenged on substantial grounds on the opening day of the session.



The full text of the resolution to come shortly...