ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації

Проєкт резолюції пропонує не накладати на РФ жодних санкцій у ПАРЄ

Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи

Парламентська асамблея ради Європи схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Про це йдеться на офіційній сторінці ПАРЄ у Twitter.

Документ затвердили 107 голосами «за», 36 парламентрів виступили «проти», 24 «утрималися». Оскільки резолюція стосувалась повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.

PACE has decided - by 107 votes 36, with 24 abstentions - to ratify the credentials of the Russian delegation, which were challenged on substantial grounds on the opening day of the session.



The full text of the resolution to come shortly... — PACE (@PACE_News) January 28, 2021

Зазначимо, що резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись від ратифікації повноважень делегації РФ.

Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію.

Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Крім того, ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо.

Окремий блок звинувачень присвячений ігноруваанню розслідування отруєння російського опозиціонера Навального та придушенню останніх протестів у РФ.

Втім проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкцій у ПАРЄ, пояснюючи це «прагненням до діалогу».

Зазначимо, що Україна ініціювала офіційне оскарження повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи 25 січня - під час відкриття зимової сесії.

Для оскарження повноважень щодо істотних підстав у залі пленарних засідань повинні встати не менш як 30 парламентаріїв з не менш ніж п'яти національних делегацій. Україну підтримали 38 членів Асамблеї із 5 делегацій.

До моменту ухвалення резолюції російська делегація мала право брати участь у засіданнях, виступати і голосувати. Проте за проєкт резолюції щодо себе вона не голосує.

Раніше ПАРЄ обіцяла Росії «юридичні висновки» через арешти на протестах.