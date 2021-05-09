Євросоюз сьогодні відзначає День Європи

День Європи, разом з єдиною валютою, прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили

ЄС святкує День Європи, або «День декларації Шумана»

Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. Для українців – це особливий день, адже Україну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура. Свято відзначається згідно з рішенням, ухваленим лідерами країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Мілані в 1985 році.

9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман виступив з доповіддю, в якій виклав план об’єднання вугільної та металургійної промисловості західноєвропейських країн (так званий план Шумана), який і заклав підвалини подальшого об’єднання країн континенту в Європейський Союз. Тобто, 9 травня можна вважати Днем народження Європейського Союзу. День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили. Крім того, Рада Європи святкує однойменне свято 5 травня – цього дня 1949 року була власне і заснована РЄ.

Десять цікавих фактів про Євросоюз:

Представництво Європейської Комісії в Україні з’явилось у Києві майже одразу після проголошення Незалежності – 1993 року.

У 2012 році Євросоюз став лауреатом Нобелівської премії миру.

Після виходу у 2020 році Великої Британії, ЄС нараховує 27 країн-учасників.

У ЄС немає власних збройних сил, однак більшість країн-учасниць входять до НАТО.

Музика європейського гімну взята з Дев’ятої симфонії, яку Людвіг ван Бетховен написав у 1823 році. У фінальній частині музичного твору Бетховен поклав на музику «Оду до радості», яку написав 1785 року Фрідріх фон Шиллер. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і Бетховен. У 1972 році «Ода до радості» стала гімном Ради Європи. Відомому диригенту Герберту фон Караяну було доручено написати три інструментальні аранжування – із соло для фортепіано, для духових інструментів і для симфонічного оркестру. Без слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа. У 1985 році гімн схвалили президенти та глави урядів країн ЄС як офіційний гімн Європейського Союзу.

ЄС є найбільшим торговим партнером України та її найщедрішим донором.

В Європарламенті на засіданнях можна використовувати 24 офіційні мови ЄС.

Офіційна валюта – євро – використовується у 19 країнах ЄС.

Найпопулярніше місто Європи – Париж, його відвідують найбільше туристів.

Безвізовий режим з ЄС дозволив українцям більше подорожувати. За 2019 рік українці загалом понад 15 млн разів перетнули сухопутний кордон, подорожуючи до країн ЄС, а гості з ЄС – понад 3 млн разів приїздили до України.

В Україні День Європи відзначається у третю суботу травня як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Прикметно, що Україна – єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи.