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    Євросоюз сьогодні відзначає День Європи

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    День Європи, разом з єдиною валютою, прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили - Євросоюз сьогодні відзначає День Європи

    День Європи, разом з єдиною валютою, прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили

    Фото з відкритих джерел

    ЄС святкує День Європи, або «День декларації Шумана»

    Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. Для українців – це особливий день, адже Україну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура. Свято відзначається згідно з рішенням, ухваленим лідерами країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Мілані в 1985 році.

    9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман виступив з доповіддю, в якій виклав план об’єднання вугільної та металургійної промисловості західноєвропейських країн (так званий план Шумана), який і заклав підвалини подальшого об’єднання країн континенту в Європейський Союз. Тобто, 9 травня можна вважати Днем народження Європейського Союзу. День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили. Крім того, Рада Європи святкує однойменне свято 5 травня – цього дня 1949 року була власне і заснована РЄ.

    Десять цікавих фактів про Євросоюз:

    • Представництво Європейської Комісії в Україні з’явилось у Києві майже одразу після проголошення Незалежності – 1993 року.
    • У 2012 році Євросоюз став лауреатом Нобелівської премії миру.
    • Після виходу у 2020 році Великої Британії, ЄС нараховує 27 країн-учасників.
    • У ЄС немає власних збройних сил, однак більшість країн-учасниць входять до НАТО.
    • Музика європейського гімну взята з Дев’ятої симфонії, яку Людвіг ван Бетховен написав у 1823 році. У фінальній частині музичного твору Бетховен поклав на музику «Оду до радості», яку написав 1785 року Фрідріх фон Шиллер. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і Бетховен. У 1972 році «Ода до радості» стала гімном Ради Європи. Відомому диригенту Герберту фон Караяну було доручено написати три інструментальні аранжування – із соло для фортепіано, для духових інструментів і для симфонічного оркестру. Без слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа. У 1985 році гімн схвалили президенти та глави урядів країн ЄС як офіційний гімн Європейського Союзу.
    • ЄС є найбільшим торговим партнером України та її найщедрішим донором.
    • В Європарламенті на засіданнях можна використовувати 24 офіційні мови ЄС.
    • Офіційна валюта – євро – використовується у 19 країнах ЄС.
    • Найпопулярніше місто Європи – Париж, його відвідують найбільше туристів.
    • Безвізовий режим з ЄС дозволив українцям більше подорожувати. За 2019 рік українці загалом понад 15 млн разів перетнули сухопутний кордон, подорожуючи до країн ЄС, а гості з ЄС – понад 3 млн разів приїздили до України.

    В Україні День Європи відзначається у третю суботу травня як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Прикметно, що Україна – єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи.

    Теги: безвізовий режим ЄС історія НАТО Європа музика Париж українці культура держава Україна кордон гімн
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