Євросоюз розширив військову місію у Малі

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Військові Бундесверу навчають малійський військових

Основна мета місії - навчання та підтримка місцевих військових у боротьбі проти джихадистів та перевізників мігрантів

Євросоюз на два роки продовжив та розширив військову місію у західноафриканській країні Малі. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила в понеділок, 14 травня, повідомляє агенція AFP. Згідно з рішенням, навчальна місія ЄС EUTM у Малі триватиме до 18 травня 2020 року.

Крім того, військові з країн ЄС у подальшому підтримуватимуть сили швидкого реагування п'яти країн регіону - Малі, Нігеру, Мавританії, Буркіна-Фасо та Чаду - у боротьбі проти терористичних груп та перевізників мігрантів. Тут їхньою головною метою також є консультування та навчання.

Чисельність сил швидкого реагування п'яти зазначених вище країн становить п'ять тисяч солдатів. До середини поточного року вони мають бути готові до проведення операцій і вести боротьбу проти джихадистів та торговців людьми в регіоні. Ці підрозділи отримають пряму фінансову підтримку від ЄС.

Крім того, держави-члени ЄС збільшили бюджет місії у Малі - у наступні два роки він має зрости до 59,7 мільйона євро. У минулі два роки він становив 33,4 мільйона євро.

У складі місії EUTM у Малі - 580 солдатів, з яких 350 військових німецького Бундесверу. До цього часу європейські інструктори провели навчання для 11 тисяч солдатів у Малі. Крім того, представники місії консультують місцевий уряд з приводу реформування збройних сил.

Джерело: DW