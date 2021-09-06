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    Євросоюз зажадав від Білорусі звільнити засуджених опозиціонерів

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    Опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака суд засудив до 11 і 10 років в'язниці відповідно - Євросоюз зажадав від Білорусі звільнити засуджених опозиціонерів
    Опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака суд засудив до 11 і 10 років в'язниці відповідно
    Фото: Tass

    ЄС вимагає негайного та безумовного звільнення усіх політичних в'язнів у Білорусі, яких налічується понад 650 осіб

    Влада Євросоюзу зажадала від Білорусі негайно звільнити опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака, яких суд засудив до 11 і 10 років в'язниці відповідно. Про це йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичного відомства ЄС.

    «ЄС висловлює жаль з приводу продовження кричущої неповаги мінським режимом прав людини та фундаментальних свобод народу Білорусі. ЄС вимагає негайного і безумовного звільнення усіх політичних в'язнів у Білорусі, яких налічується понад 650 осіб, включаючи Марію Колесникову і Максима Знака, а також журналістів і всіх людей, які опинилися за ґратами за те, що користувалися власними правами», – йдеться в заяві.

    У ЄС наголосили, що влада Білорусі повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у рамках ООН та ОБСЄ.

    «ЄС продовжить свої зусилля, щоб домогтися правосуддя за жорстокі репресії з боку білоруської влади», – додали в Брюсселі.

    Нагадаємо, Колесниковій і Знаку пред'явили звинувачення за кількома статтями: їх звинуватили в публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, а також у створенні екстремістського формування і керівництві ним. Захист опозиціонерів має намір оскаржити вирок.

    Музикантка Марія Колесникова 12 років жила в Штутгарті у США. У 2020 році вона повернулася в Білорусь, де стала координатором штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика. Після його арешту вона стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка.

    Колесникова було затримано 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. За версією білоруської прикордонної служби, вона разом з представниками КС Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Родненков пізніше заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і втекла з автомобіля під час примусової депортації.

    Адвокат Максим Знак був затриманий також у вересні 2020 року, йому було пред'явлено звинувачення за статтею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці. На знак незгоди з обвинуваченнями адвокат оголосив голодування і тримав понад тиждень.

    Теги: Білорусь ЄС ОБСЄ суд правосуддя опозиція вирок влада звільнення
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    Євросоюз зажадав від Білорусі звільнити засуджених опозиціонерів