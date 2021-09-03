Хакери оприлюднять сенсаційну інформацію про Лукашенка та його режим

«Білоруські кіберпартизани» зламали бази даних білоруських силовиків

Група технічних експертів, що називають себе «Білоруськими кіберпартизанами» стверджує, що отримала доступ офіційних урядових баз даних і має доступ до надзвичайно конфіденційої інформації. Про це повідомляє DW.

У липні та серпні група взяла на себе відповідальність за низку кібератак на урядові та поліцейські бази даних Білорусі, включаючи бази Міністерства внутрішніх справ. Наразі в їхньому розпорядженні, зокрема, паспортні дані усіх білорусів, а також плани внутрішньої безпеки. Окрім цього, організації вдалося з’ясувати, чиї телефони на території республіки прослуховувалися та отримати сотні тисяч годин записів «прослушки».

Найважче, за словами хакерів, було отримати доступ до інформації про самого Лукашенка та його оточення, зокрема, співробітників силових структур. Однак зараз вони мають у розпорядженні до 16 тис. секретних файлів, у тому числі кілька, що стосуються Лукашенка та його родини.

Також організація повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі створило базу даних під назвою «Вуличні заворушення», у якій лише минулого року було зареєстровано майже 39 тис. осіб, що брали участь у протестах через невизнання президентських виборів.

Організація планує поступово оприлюднювати матеріали через свій Telegram-канал, який вже зібрав 77 тис. підписників.

Нагадаємо, Польща вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

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