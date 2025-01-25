ХАМАС звільнив чотирьох ізраїльських військовослужбовиць

Угорі – Каріна Ар’єв (ліворуч) та Даніела Гільбоа, внизу – Наама Леві (ліворуч) та Лірі Ельбаг

Ізраїль сьогодні має звільнити 200 палестинських в'язнів

ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських заручниць-військових. Полонені перетнули ізраїльську територію вранці 25 січня. Про це повідомили ЦАХАЛ і Times of Israel.

Чотири жінки-військовослужбовиці – Каріна Ар’єв, Даніела Гільбоа, Наама Леві та Лірі Ельбаг – вийшли на сцену, встановлену ХАМАСом на площі в місті Газа перед їх звільненням.

«Усі четверо одягнені у військову форму та тримають у руках «мішки з подарунками», які їм подарував ХАМАС. Їх везуть зі сцени прямо в автомобілі Червоного Хреста», – пише видання.

Червоний Хрест доставляє заручниць до сил оборони Ізраїлю та Шин Бет у Секторі Гази. 7 жовтня 2023 року всіх чотирьох викрали з поста в кібуці Нахаль-Оз.

Тим часом Ізраїль сьогодні має звільнити 200 палестинських в'язнів, зокрема 121 особу, яка відбувала довічне ув'язнення.

При цьому, як заявили бойовики ХАМАС, 70 із 200 палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити сьогодні, будуть депортовані за межі Гази та Західного берега.

Водночас Ізраїль наполягає, що палестинців, засуджених за вбивство ізраїльтян, слід назавжди депортувати, якщо вони будуть звільнені згідно з угодою про припинення вогню, і їм не дозволять повернутися до домівок на Західному березі річки Йордан або в Газі.

Нагадаємо, що 19 січня Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа, яке стало можливим після передачі ХАМАСом списку перших заручників. Режим припинення вогню почав діяти об 11:15.

Як відомо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази та звільнення заручників в обмін на палестинців. Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набрала чинності 19 січня.