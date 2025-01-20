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Ізраїль звільнив 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди з ХАМАС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ізраїль звільнив 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди з ХАМАС
78 звільнених в’язнів були перевезені автобусами Червоного Хреста
фото з відкритих джерел

90 палестинських в’язнів повернулись додому

Ізраїль звільнив 90 палестинських в’язнів у межах угоди з рухом ХАМАС про звільнення заручників, які утримувалися в Секторі Газа, і запровадження режиму припинення вогню. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що палестинських ув'язнених перевезли з різних в'язниць країни до в'язниці Офер, розташованої поблизу Єрусалима. Там вони пройшли перевірку безпеки, ідентифікації та медичний огляд перед остаточним звільненням.

78 в’язнів були перевезені автобусами Червоного Хреста до контрольно-пропускного пункту Бітунія на Західному березі для звільнення, тоді як ізраїльська поліція контролювала передачу 12 ув’язнених до Східного Єрусалима.

Більшість звільнених ув’язнених – це жінки. Один із ув'язнених, якому на момент арешту було менше 18 років, був засуджений за вбивство.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Згодом президент США Джо Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом. Зазначається, що угода припинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

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Теги: Ізраїль вбивство президент ХАМАС звільнення обмін

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