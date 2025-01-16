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Румунія затвердила новий графік президентських виборів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Румунія затвердила новий графік президентських виборів
Румуни, які проживають за кордоном, матимуть три дні для голосування
фото з відкритих джерел

4 травня 2025 року відбудеться перший тур президентських виборів

Уряд Румунії затвердив нові дати першого та другого туру президентських виборів. Це сталося після того, як попереднє голосування анулював Конституційний суд, повідомляє Romania Insider.

Румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

За словами речника румунського уряду Міхая Константіна, румуни, які проживають за кордоном, матимуть три дні для голосування, але в неділю 4 грудня не зможуть віддати голос після закриття виборчих дільниць у самій Румунії.

Крім того, у п'ятницю 2 травня – в перший день голосування – закордонні виборчі дільниці відкриються о сьомій ранку за місцевим часом замість 12 години дня, анонсував Константін.

Своєю чергою прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив, що уряд вживе заходів, аби не допустити маніпулювання соцмережами на користь одного з кандидатів.

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі.  На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Згодом стало відомо, що Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло мали змагатися Калін Джорджеску і Елена Ласконі.

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Теги: вибори Румунія президент

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