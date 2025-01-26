Трамп пропонує палестинцям переїхати з Сектору Гази

Йорданія вже є домом для 2,4 мільйона палестинських біженців, які оселилися там з 1948 року, коли створювалася держава Ізраїль

Президент США Дональд Трамп пропонує «просто зачистити» територію Сектору Гази, а тамтешнім палестинцям переїхати звідти до сусідніх арабських держав. Слова Трампа цитує Guardian.

Так, після телефонної розмови з королем Йорданії Абдаллою II Трамп заявив, що хоче, аби жителі Гази переїхали до сусідніх країн. За його словами, їхнє перебування там може бути «тимчасовим, а може бути й довгостроковим».

«Я б вважав за краще співпрацювати з деякими арабськими країнами й будувати житло в іншому місці, де вони могли б жити в мирі та злагоді. Ви говорите про півтора мільйона людей, а ми просто зачистимо все це і скажемо: «Знаєте, все скінчено», – сказав Трамп.

Як пише Guardian, Йорданія вже є домом для 2,4 мільйона палестинських біженців, які оселилися там з 1948 року, коли створювалася держава Ізраїль.

«Я сказав йому (королю Йорданії, – ред.): «Я хотів би, щоб ви взяли більше, тому що я дивлюся на весь Сектор Гази зараз, і це безлад, це справжній безлад». Я хотів би, щоб він забрав людей», – додав президент США.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набрала чинності 19 січня.