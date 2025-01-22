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Зеленський зустрівся з Вучичем в Давосі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з Вучичем в Давосі
Президент Сербії Александр Вучич та глава України Володимир Зеленський
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Політики обговорили євроінтеграцію двох країн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сербії Александром Вучичем. Про це повідомляє Офіс президента.

Політики обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн.

Глава України наголосив, що тривалий і стійкий мир має підкріплюватися сильними гарантіями безпеки. «Позиція нашої держави залишається незмінною: нічого про Україну без України», – каже він.

Зеленський подякував за гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі вчора, 20 січня, розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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Теги: форум в давосі Володимир Зеленський президент Сербія

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