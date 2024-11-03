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Кадиров нагородив свою доньку за «зміцнення відносин» із окупованою Донеччиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кадиров нагородив свою доньку за «зміцнення відносин» із окупованою Донеччиною
26-річна Айшат Кадирова отримала медаль «Пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова»
фото: t.me/meduzalive

Тепер у Айшат Кадирової не менше семи нагород

Глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою старшу дочку медаллю за «зміцнення відносин» між Чечнею та окупованою Донецькою областю, так званою ДНР.

Так, місцевий телеканал «Грозний» повідомив, що нагороду старшій дочці Кадирова привласнили за «заслуги, пов'язані зі зміцненням культурних і дружніх відносин» між Чечнею і анексованою «ДНР», а також за «підтримання духу» окупантів.

26-річна Айшат Кадирова уточнила в соцмережах, що отримала медаль «Пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова».

Із 2021 року Айшат Кадирова очолювала міністерство культури Чеченської Республіки, отримавши на цій посаді звання заслуженого працівника культури регіону. У жовтні 2023 року вона стала віцепрем'єркою Чечні із соціальних питань.

Того ж місяця їй присвоїли звання народної артистки Чеченської Республіки.

Тепер у Айшат Кадирової не менше семи нагород.

Раніше глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров вирішив продемонструвати свою фізичну підготовку просто на зустрічі у Кремлі. У мережі розповсюдився фрагмент із прямої трансляції, на якому видно, як чеченський диктатор відсторонився від інших учасників заходу і почав займатися фізкультурою.

Раніше Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами». Очільник Чечні обурено додав, що пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.

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Теги: Рамзан Кадиров диктатор Міністерство культури

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