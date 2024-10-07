Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ

Торік диктатор провів у резиденції рекордно мало часу – вісім днів. До пандемії він міг проводити в Сочі 30 і більше днів на рік

На початку 2024 року у Сочі знесли головну будівлю резиденції російського диктатора Володимира Путіна «Бочаров ручей». Про це повідомляє «Проект» із посиланням на власний аналіз супутникових знімків.

За даними журналістів, зносити будівлю почали у лютому, а закінчили у березні. Зараз на місці будівлі знаходиться котлован, довкола якого працює будівельна техніка.

Після початку знесення будівлі Путін провів у резиденції офіційну зустріч з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вона пройшла 6 березня у спеціальному будинку для прийомів, що знаходиться біля межі комплексу. Після візиту Гроссі Путін не з'являвся на чорноморському узбережжі Краснодарського краю.

Різниця в рік скриншот відео

За даними «Проекту», востаннє Путін літав у Сочі сім місяців тому. Джерело видання, знайоме з ним, розповіло, що Путін боїться за своє життя після атак безпілотників по об'єктах у місті. За його словами, чиновники також перестали запрошувати на зустрічі в Сочі.

У 2024 році, ймовірно, Путін навіть не полетів у Сочі на день народження Аліни Кабаєвої у травні, що робив щонайменше з 2012 року.

Торік диктатор провів у резиденції «Бочаров ручей» рекордно мало часу – вісім днів, що стає відомо з його графіка. До пандемії він міг проводити в Сочі 30 і більше днів на рік, найчастіше – у травні, вересні, жовтні та листопаді.

З вересня 2023 року літаки, якими користується Путін, стали приховувати своє місце розташування, виявили журналісти. Це сталося на тлі того, що почастішали українські удари безпілотниками на території Росії.

До 2022 і протягом першого року повномасштабного вторгнення за переміщенням бортів спеціального льотного загону «Росія» з номерами RA-96021, RA-96022 і RA-96024 можна було стежити за допомогою сервісу Flightradar24.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має двох малолітніх синів – Івана та Володимира – від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Нині вони живуть у президентських резиденціях. Про це йдеться в розслідуванні центру «Досьє».

У розслідуванні стверджується, що діти переміщуються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, у супроводі Федеральної служби охорони. У громадських місцях вони не з’являються, живуть у президентських резиденціях. Зокрема, на Валдаї спеціально для них відкрито навчальний центр.

Зазначимо, що самі Путін ніколи публічно не визнавав, що має синів, хоча й неодноразово говорив, що в його родині є діти, з якими він спілкується.

До слова, нещодавно російський диктатор Путін визнав, що з Китаєм його пов'язує настільки «міцна дружба», що навіть його онуки вільно розмовляють китайською мовою.