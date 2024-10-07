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Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
З початку вторгнення РФ в Україну втрати серед російського особового складу склали близько 661 630 осіб
фото з відкритих джерел

Пропагандисти вже розповіли, як диктатор почав «святкування»

Сьогодні, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження. Йому виповнюється 72 роки. За оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 661 630 осіб. Таким чином, росіяни сьогодні святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни.

Незважаючи на повідомлення Кремля, що нібито жодних святкувань не планується, російські пропагандисти вже називають ранкову атаку на Україну – «святковим феєрверком». Так, російська пропагандистка Юлія Вітязєва назвала атаку РФ на Київ та Хмельниччину – «салютом на честь Путіна». Відповідний допис вона розмістила у соцмережах. «У Києві серія вибухів, гучно. Почався святковий салют на честь дня народження президента Росії», – написала пропагандистка.

Зранку 7 жовтня по всій Україні була масштабна повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляли про зліт МІГ-31. Згодом, вибухи пролунали у Києві та на Хмельниччині.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки. Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що в цей день «особливо святкового нічого не буде». Одна стало відомо, що російський диктатор у свій день народження зустрінеться із лідерами країн Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Прикметно, що минулого року спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему «Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу. 

Також Кадиров на минулий день народження Путіна запропонував скасувати в Росії президентські вибори.

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Теги: вибух путін день народження тривога диктатор

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