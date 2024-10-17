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КНДР скасувала календар чучхе: літочислення від народження Кім Ір Сена

Катерина Іванова
glavcom.ua
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КНДР скасувала календар чучхе: літочислення від народження Кім Ір Сена
Посадовець у Міністерстві обʼєднання Південної Кореї зазначив, що припинення використання календаря чучхе – це те, як Кім Чен Ин створює власний культ особистості
фото: KCNA via Reuters

Під час написання дат у КНДР вказували рік чучхе, а в дужках відразу за ним – рік за григоріанським календарем

Північна Корея припинила використовувати календар чучхе, літочислення в якому велося від року народження Кім Ір Сена. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

У календарі чучхе першим роком вважали 1912-й – рік офіційного народження Кім Ір Сена, засновника КНДР і діда чинного голови Північної Кореї Кім Чен Ина. Місяці та числа в календарі чучхе не відрізнялися від загальносвітових.

Під час написання дат у Північній Кореї зазвичай вказували рік чучхе, а в дужках відразу за ним – рік за григоріанським календарем. 

Yonhap звернуло увагу, що в датах в офіційному повідомленні про виступ Кім Чен Ина 10 жовтня і в заяві Міністерства закордонних справ КНДР вказували, що це 113 рік чучхе. А ось уже у зверненні Кім Е Чжон, сестри Кім Чен Ина, від 12 жовтня рік зазначили просто як 2024 – без згадки про календар чучхе.

Головна газета КНДР Rodong Sinmun у своїй друкованій версії перестала вказувати літочислення за чучхе для позначення дат із 13 жовтня. Хоча лише за день до того і в онлайн, і в друкованій версіях писала дати за календарем чучхе.

Анонімний посадовець у Міністерстві обʼєднання Південної Кореї зазначив, що припинення використання календаря чучхе – це те, як Кім Чен Ин створює власний культ особистості, незалежний від спадку свого діда і батька.

Нагадаємо, Північна Корея готує 10 тис. північнокорейський військових для війни в Україні. Йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ. Про це заявивпрезидент країни Володимир Зеленський.

Так, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни».

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.

До слова, 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.

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Теги: диктатор календар Північна Корея

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